カズレーザー、ドジャース地区優勝も…ポストシーズンの仕組みに疑問 鋭い指摘も
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、26日放送のフジテレビ系『サン！シャイン』（前8：14）に生出演。大谷翔平選手が所属するドジャースが、4年連続の地区優勝を果たしたニュースについてトークする中で、率直な疑問を投げかける一幕があった。
【写真】選手がズラリ！ドジャースが地区優勝を報告
番組では、ドジャースの今後の戦いについて紹介。ポストシーズンでは、まずメッツとの「ワイルドカードシリーズ」が控えており、勝ち上がった方がフィリーズと対戦する流れとなる。トーナメント表を使って説明される中、カズレーザーは「えっ、ドジャース優勝したんじゃないですか？なんで（トーナメントの）一番下にいるんですか？なんで、あんなところに…」と呼びかけた。
ナ・リーグには3つの地区があり、フィリーズ、ブルワーズ、ドジャースがそれぞれの地区で優勝したものの、3チームの中での勝率でこのような形になったのだと説明がされた。カズレーザーは「勝率は戦った相手次第だから、最初からその3つで戦えばいいんじゃないですか？」としながら「試合多くなっちゃうと、ドジャースは投手陣が不安じゃないですか？疲労がたまらないですか？」と鋭い指摘を投げかけていた。
