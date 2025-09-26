ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２５日（日本時間２６日）に敵地アリゾナでのダイヤモンドバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に４試合ぶりの一発となる５４号を放った。

チェース・フィールドが騒然としたのは４―０の４回一死三塁だった。２番手の右腕クリスマットのカウント１―１からの３球目、真ん中低めの８２・４マイル（約１３２・６キロ）のチェンジアップをバットの先で拾うと最後は右手一本で振り抜いた。角度２９度、打球速度１０２・３マイル（約１６４・６キロ）で高々と打ち上げると右中間席のプールに叩き込んだ。飛距離４０６フィート（約１２３・７メートル）の４試合ぶりの５４号２ランは昨季と並ぶ自己最多タイ。打点も１０１とした。この時点でトップのシュワバー（フィリーズ）と２本差とした。

初回先頭は左腕ビークスの２ストライクからの３球目、真ん中低めの９５・５マイル（約１５３・６キロ）のフォーシームを中堅へ高々と打ち上げるも中堅手がグラブに納めた。

２点先制した２回一死満塁はクリスマットのカウント２―２からの５球目、外角低めのボール球の８２・７マイル（約１３３・１キロ）のチェンジアップに空振り三振だった。