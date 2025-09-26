¾å¸¶ÖÅ

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡ÖÉÙÅÄÎÓ»ÔÀ©£·£µ¼þÇ¯µ­Ç°¶¥Áö¡×¤¬£²£µÆü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£

¡¡¾å¸¶ÖÅ¡Ê£³£°¡áÅìµþ¡Ë¤Ï£´£Ò¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤ÆÇòÀ±¤òµó¤²¤ë¤È£¹£Ò¤Î¥¤¥óÀï¤òÆ¨Áö¡£Í½Áª£²Æü´Ö¤ÎÃ»´ü·èÀï¤Ç½éÆü¥À¥Ö¥ëÇòÀ±¤ÈÂç¤­¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÆÀ¤Æ¡¢½àÍ¥¿Ê½Ð¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¡£

¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ó¤Ã¤¿¸å¡¢²¡¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¤·¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêËÀ¹æ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£

¡¡ÅöÃÏ¤Ï£³²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¡Ö½»Ç·¹¾¤Ï¾è¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É£±£Í¤ÏÂç¾æÉ×¡£É÷¤¬¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Ê¤¤¤·³ä¤È¹¥¤­¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¡£½éÆü¤Ï£²Áö¤È¤â¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á£ÓÎÏ¤âºã¤¨ÅÏ¤ë¡£½àÍ¥Àä¹¥ÏÈ³ÍÆÀ¤Ø£²ÆüÌÜ¤â·ãÁö¤¹¤ë¡£