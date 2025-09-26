◆米大リーグ ダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ナ・リーグ西地区のドジャースが２５日（日本時間２６日）、敵地でダイヤモンドバックスに快勝し、４年連続となる地区優勝を決めた。先発した山本由伸投手（２７）が６回４安打無失点の好投で試合を作って１２勝目をつかむと、「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）が、４点をリードした４回１死二塁の３打席目に、試合を決める５４号２ランを放って、日本人コンビが大きく活躍した。リリーフに回っている佐々木朗希投手（２３）のこの日の登板はなかった。

勝てば優勝決定というマジック「１」でこの日の試合を迎えたドジャース。２回にフリーマンの２２号、パヘスの２７号と２者連続本塁打で先制すると、２死満塁でベッツも左前へ２点適時打を放って一気にリードを４点に広げた。４点リードの４回１死三塁では、大谷が中堅右へ４試合ぶりの本塁打となる５４号２ラン。昨季樹立した自己最多記録に並び、本塁打王争いでトップを走る５６発のシュワバー（フィリーズ）に２本差と迫った。さらにフリーマンのこの日２発目の２３号２ランも出て８―０と一気にリードを広げて試合を決めた。

今季の大谷は、打者として３月の開幕を迎え、開幕後も投手としてのリハビリを続けてきた。５月には試合前の練習の時間を使ってライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板して状態を上げていった。だが、登板後に打者として試合に出場することが予想以上の負担になったことで、メジャーの試合で投げながら、少しずつ投球回と投球数を増やしていくという異例の挑戦で投手に復帰した。

２３日（同２４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦では、今季最長の６回を投げた大谷。ポストシーズンでも先発ローテの１人として二刀流で期待されている。二刀流としての標準はポストシーズンに合わせていたようで「ちょっと（投手が）出遅れはしましたけど、これから先に合わせて後半やってきたつもりなので、しっかりとその仕事ができるように頑張りたいなと思います」と気を引き締め直していた。