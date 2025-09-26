東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6540 高値0.6604 安値0.6526
0.6665 ハイブレイク
0.6635 抵抗2
0.6587 抵抗1
0.6557 ピボット
0.6509 支持1
0.6479 支持2
0.6431 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5767 高値0.5832 安値0.5759
0.5886 ハイブレイク
0.5859 抵抗2
0.5813 抵抗1
0.5786 ピボット
0.5740 支持1
0.5713 支持2
0.5667 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3940 高値1.3950 安値1.3885
1.4030 ハイブレイク
1.3990 抵抗2
1.3965 抵抗1
1.3925 ピボット
1.3900 支持1
1.3860 支持2
1.3835 ローブレイク
