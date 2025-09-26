東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6540　高値0.6604　安値0.6526

0.6665　ハイブレイク
0.6635　抵抗2
0.6587　抵抗1
0.6557　ピボット
0.6509　支持1
0.6479　支持2
0.6431　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5767　高値0.5832　安値0.5759

0.5886　ハイブレイク
0.5859　抵抗2
0.5813　抵抗1
0.5786　ピボット
0.5740　支持1
0.5713　支持2
0.5667　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3940　高値1.3950　安値1.3885

1.4030　ハイブレイク
1.3990　抵抗2
1.3965　抵抗1
1.3925　ピボット
1.3900　支持1
1.3860　支持2
1.3835　ローブレイク