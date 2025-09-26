¥±¥¬¿ÍÂ³½Ð¤Ëµß±ç¿Ø¤ÎÉÔÄ´¡Ä¡Öº£Ç¯¤Ï°ìÈÖ¥¿¥Õ¡×ÃÏ¶è4Ï¢ÇÆ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ø´ø´±¡Öº¤Æñ¤ò·Ð¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹8¡½0¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î25Æü¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬6²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·12¾¡ÌÜ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ïºòµ¨¤Î¼«¸ÊºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö54¹æ¤òÊü¤Ã¤Æ±ç¸î¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÁ°È¾Àï¤ÏÀèÈ¯¿Ø¡¢²Æ¾ì¤ÏÌî¼ê¿Ø¤Ë¸Î¾ã¤¬Áê¼¡¤®¡¢½ªÈ×¤Ïµß±ç¿Ø¤ÎÉÔÄ´¤È¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÀï¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶èÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ÈÈæ¤Ù¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤¿¤ÀÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥¿¥Õ¤ÊÆ»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤Èº¤Æñ¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡ÈÅ´¤ÏÅ´¤ò¸¦¤°¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Êº¤Æñ¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤Ìîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Áª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤¬º£Æü¤ò½Ë¤¦»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ß¤ó¤ÊÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤µ¤Ê¬¤À¡×¤Èº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶è4Ï¢ÇÆ¤Ë¡Ö°ÂÅÈ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¡×¤ÈÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ÏºÇÄãÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¡È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤ê¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄÌ¤ê¤ËÀï¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¡£¤à¤·¤í¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡È°ÂÅÈ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤Èº£¸å¤Ë³Ú¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿Âç°ìÈÖ¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤¬¹¥Åê¤·¡¢ÂÇÀþ¤âÂçÃ«¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤âÅ¬»þÂÇ¤È¼ç¼´¤ËÅö¤¿¤ê¤¬½Ð¤ÆÅêÂÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤¤²÷¾¡¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤¤Ìîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Áª¼êÆ±»Î¤¬¿®Íê¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤À¤±¤É¡¢²¿¤è¤ê¤âº£¤¤¤¤Ìîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¡£Åê¤²¤Æ¡¢¼é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤ÂÇÀÊ¤òºî¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤À¤Í¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î6½µ´Ö¡¢¤¤¤äº£¤«¤é5½µ´Ö¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢¿®¤¸¹ç¤¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£