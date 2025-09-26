料理愛好家でタレントの平野レミ（78）が25日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（木曜後8・00）に出演。人気女優の料理知識に驚いた。

「平野レミ直伝レシピを突然学校で振る舞ったら…」の企画で映画「火喰鳥を、喰う」（監督本木克英、10月3日公開）に出演するSnow Manの宮舘涼太と女優の山下美月が登場。コストコで平野がおすすめしたサバとホタテを購入後、合流してサバサンドの調理へと移った。

そこで「突然の平野レミクイズ」として、サバを焼く際に皮目から焼く理由を聞かれた。これに週4回は自炊しているという山下が「皮から焼いた方が旨味が逃げない」と回答すると、平野は「おっ！凄い！嫁いける！嫁嫁嫁。嫁、すぐいける」と一発正解に大興奮した。

また、山下が玉ねぎをスライサーで薄切りにしていると、平野から「それ水にさらすんだけど、どうして水にさらすんでしょうか?」とクイズが出た。「え？辛味をなくすため？」と少し自信なさげの疑問形だったが見事正解。平野は「何でも知ってんだね！凄いね。もう嫁にいってんの？嫁に」と驚きを隠せなかった。