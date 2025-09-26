今回は、ある男性が職場で大量の唐揚げを女子社員に押し付けられ、起きたことを紹介します。

「たくさん食べてくださいね？」と言われ…

「ある日会社で妻が作ってくれた弁当を食べていたら、同僚の女子社員に『量が少なすぎ。これじゃ栄養が足りないですよ』とケチをつけられました。

それから数日後、その女子社員に『お弁当のおかずを作ってきたんです』と言われて大量の唐揚げ（すごく脂っこくで味が濃いもの）を渡され、断れませんでしたね。

で、ちょっとだけ食べればいいかと思ったんですが、『たくさん食べてくださいね？』と笑顔で言われ、仕方なく全部食べたんです。でもその後、胃もたれして午後の仕事がまったく手に付きませんでした。『うぇ……気持ち悪い……』と思い、その日は会社を早退するハメに」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2024年6月）

▽ この女子社員は、一体どういう意図でこの男性に手作りおかずを大量におすそわけしたのか、謎ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。