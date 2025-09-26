・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６４．９８ドル（－０．０１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３７７１．１ドル（＋３．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４４６９．７セント（＋９２．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２７．００セント（＋７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２５．７５セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０１２．２５セント（＋３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０３．３５（＋０．４７）

出所：MINKABU PRESS