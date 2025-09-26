２５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６４．９８ドル（－０．０１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７７１．１ドル（＋３．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４６９．７セント（＋９２．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２７．００セント（＋７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２５．７５セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１２．２５セント（＋３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０３．３５（＋０．４７）
出所：MINKABU PRESS
