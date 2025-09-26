２５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１７３ドル安 利下げ観測が後退 ２５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１７３ドル安 利下げ観測が後退

２５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１７３．９６ドル安の４万５９４７．３２ドルと３日続落した。４～６月期の実質国内総生産の確定値が前回改定値から上方修正されたほか、８月の耐久財受注額が前月比で増加するなど、良好な経済指標を受けて利下げ観測が後退し、株式相場の重荷となった。



ナイキ＜NKE＞やメルク＜MRK＞が軟調。オラクル＜ORCL＞とフリーポート・マクモラン＜FCX＞が売られ、カーマックス＜KMX＞とトランスオーシャン＜RIG＞、ジェイビル＜JBL＞が大幅安となった。一方、シェブロン＜CVX＞がしっかり。ＩＢＭ＜IBM＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は１１３．１６ポイント安の２万２３８４．６９と３日続落。メタ・プラットフォームズ＜META＞とテスラ＜TSLA＞が売られ、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が冴えない展開。マイクロン・テクノロジー＜MU＞やアムジェン＜AMGN＞が株価水準を切り下げた。半面、アップル＜AAPL＞がしっかり。エヌビディア＜NVDA＞は小高く、インテル＜INTC＞が大幅高となった。



