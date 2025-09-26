経済同友会の岩井睦雄筆頭副代表幹事は、新浪剛史代表幹事の処遇について理事会が決定し次第、発表すると話した。今月中をメドとしている。

これまでに倫理審査会が新浪氏自身から対面やオンラインでヒアリングを行ったという。本人から辞任の表明はされていない。

新浪氏の住所宛に、違法成分を含むサプリメントを送付した疑いのある福岡在住の男性について、岩井筆頭副代表幹事は、「いったん身柄拘束は外れたということは把握している」「（起訴されたかどうかは）わからない」とした上で、「捜査なりが完全に終わらなければ何も判断できないということはないと考えている」と述べた。

新浪氏について、1700人の会員のいる公益性のある団体の長としてふさわしいのかどうか、理事会が議論し、決定するが、・サントリーホールディングスの会長を辞任し、今、現役の経営者ではないことがどう影響するのか、・意図がなかったとしてもそういうこと（違法成分を含むサプリメントをめぐる問題）が起こっていることをどう評価すべきなのか、などが検討されると説明した。

また、同友会の会員約1700人に、新浪氏が代表幹事を辞めるべきか続けるべきかや何を重点的に議論すべきかも書けるような自由形式での匿名でのアンケート調査を行ったことも明らかにした。およそ2割から回答があったという。

理事会は、新浪氏の処遇について「処分無し」「一定期間の役職停止」「辞任勧告」「解任」のいずれかを決めることになる。