むかしカレイ

兵庫県北部の但馬地域でとれた小ぶりのヒレグロ（ヤマカレイ）を堅干しに加工した。

素揚げやあぶりで味わうと、パリパリの食感と潮の香りが楽しめる。

「昔ながらのおやつ」として購入する観光客も

ホタルイカやズワイガニの水揚げで知られる但馬地域で、小型のカレイは商品価値が低く、従来はほとんど港に持ち帰らなかった。主要魚種の不漁に苦しむ漁業者の支援策として、但馬漁業協同組合（本所・兵庫県香美町）が買い上げ、２０２３年に商品化した。

ハタハタを原料にした魚(ぎょ)醤(しょう)で味付けし、水分がなくなるまで乾燥させている。素揚げは砂糖じょうゆ、あぶりなら七味唐辛子を加えたマヨネーズが合う。「昔ながらのおやつ」として買って帰る観光客も多い。

「保存食としてもおすすめ」

但馬漁協直販加工部の丸山和彦さん

「商品価値が低い小型魚などを加工し、有効活用する取り組みをこれまで続けてきました。魚醤もその一つです。むかしカレイは最長１２０日間、常温保存ができるので保存食としてもおすすめです」

お取り寄せ

４０グラム入り２個で１２００円（税込み・送料込み）。注文は但馬漁協の公式オンラインショップで。

◇

全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。