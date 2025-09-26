Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡¢¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø¡ª¡¡¥à¥Ó¥Á¥±ÆÃÅµ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¥«¤Ë
¡¡Ä¶ÆÃµÞ½é¤Î¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØÄ¶ÆÃµÞ The Movie RE¡§VE¡Ù¤è¤ê¡¢¿·µ¬¾ìÌÌ¼Ì¿¿4ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¤ÎÆÃÅµ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¥«¡ÊÁ´9¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶ÆÃµÞ»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØÄ¶ÆÃµÞ The Movie RE¡§VE¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢6·î¤è¤êÅìµþ¡¢Ê¼¸Ë¡¢°¦ÃÎ¡¢ºë¶Ì¤Î4ÂçÅÔ»Ô¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Ä¶ÆÃµÞ»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖBULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE¡×¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡£Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤½¤ÎÎ¢Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ñ¡¼¥È¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤ä³ëÆ£¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿¡£9¿ÍÂÎÀ©¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤Ê¤¬¤é²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤Î¡Öº£¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤òÂª¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡10·î3ÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¥«¤Ï¡¢±Ç²èÍÑ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼Ì¿¿¡£¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·µ¬¾ìÌÌ¼Ì¿¿4ÅÀ¤Ï¡¢¡ÖBULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE¡×¤ÎºÇ½ª³«ºÅÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¡½¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÎÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÄ¶ÆÃµÞ The Movie RE:VE¡Ù¤Ï¡¢11·î7Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·µ¬¾ìÌÌ¼Ì¿¿4ÅÀ¤Ï¡¢¡ÖBULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE¡×¤ÎºÇ½ª³«ºÅÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¡½¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÎÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
