上戸彩15年ぶり写真集『Midday Reverie』デジタル限定特別版の発売が決定！ アザーカット38ページ追加収録
7月10日発売された『上戸彩写真集 Midday Reverie（ミッドデイ・リヴァリー）』（宝島社）に誌面未掲載カットを追加したデジタル限定特別版が、9月27日発売される。
【写真】ヘルシーなランジェリーショットも 上戸彩、写真集カット
ランタン飛ばしを楽しむ姿や本誌未収録の衣装など、デジタル版だけでしか見られないアザーカット38ページを追加収録した特別バージョンとなっている。
写真集のロケ地は台湾。カメラマンは上戸が「以前から作品の雰囲気が好きで見ていた」と話す川島小鳥。
幻想的な台湾の夜市を楽しむ様子やビーチでのあどけないピュアな表情、自然の中にたたずむ美しいカット、透明感あふれる寝起き姿など、多彩な魅力が満載。
これまでの活動を振り返ったロングインタビューも読みごたえたっぷりの内容だ。
『【デジタル限定特別版】上戸彩写真集 Midday Reverie』は、9月27日0時発売。定価3960円。
