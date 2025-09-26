TWICEが“ONCE”と紡いだ10年間――ドキュメンタリー『ONE IN A MILL10N』特報解禁
K-POPガールズグループ・TWICEの韓国デビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』より、メンバーの思いが凝縮された特報が、スペシャルポスターと共に解禁された。
【動画】映画『TWICE：ONE IN A MILL10N』メンバー9人の思いが凝縮された特報
TWICEは2015年10月20日の韓国デビュー以来、常にトップを走り続ける9人組のガールズグループ。デビュー曲「Like OOH‐AHH」から始まり、これまでにリリースしたアルバムはいずれも大ヒットを記録。日本と韓国で販売したCDの累計売上数は2000万枚を突破している。2024年3月には13thミニアルバム「With YOU‐th」が米国のメインアルバムチャート「ビルボード200」で1位を獲得し、海外女性アーティストとして史上初となる日産スタジアムでの単独公演を成功させた。
なぜ彼女たちは、独自の存在として輝き続けることができたのか―。本作では、家族のように固く結ばれたメンバーたちの揺るぎない絆と、デビューから常に寄り添い続けてきたファン「ONCE」との深い結びつきを丁寧に描き出す。さらに、6度目のワールドツアーから始まる未来への挑戦にも密着し、世界という広大なステージを見据える彼女たちの現在進行形の姿を、メンバーの素顔と共に四つのパートで追いかける。
特報は、TWICEの代表曲の一つ「What is Love？」に乗せて、メンバーが弾けるような笑顔を見せる、多幸感あふれるシーンから始まる。ポップな色彩のミュージックビデオや、輝かしい授賞式、そして世界中のファンが大歓声を送るワールドツアーの華やかなステージが次々と映し出される。
さらに、MV撮影の合間や練習風景、レコーディング中のオフショットといった映像も加わり、舞台裏でのメンバーの素顔や、飾らない関係性がうかがえる。映像の随所にちりばめられた、メンバーの「夢にも思っていませんでしたし、本当に感謝しています」「二度と戻れないからこそ、大切な時間です」という言葉からは、まるで10年間の軌跡を振り返るような率直な思いが伝わってくる。
「これからもずっとそばにいてね」と、語りかけるようなメッセージは、メンバー同士の揺るぎない絆、そしてファン「ONCE」と共に歩んできた深い愛情を物語っている。華やかな舞台の裏側にある知られざる汗と努力、そしてONCEと共に築き上げてきた感動の軌跡が凝縮された映像に仕上がっている。
“9人9色”の魅力が詰まったスペシャルポスターは、それぞれのカットにカラフルな色彩や手書き風のモチーフがあしらわれ、メンバーの個性や魅力がより鮮やかに際立っている。温かな一体感に包まれたメインビジュアルとは対照的に、本作で描かれる一人ひとりの物語を期待させるような、多彩で魅力的な表情を収めた一枚となっている。
映画『TWICE：ONE IN A MILL10N』は、10月24日より全国公開。
