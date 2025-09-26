◆米大リーグ ダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ナ・リーグ西地区のドジャースが２５日（日本時間２６日）、敵地でダイヤモンドバックスに快勝し、４年連続となる地区優勝を決めた。先発した山本由伸投手（２７）が６回４安打無失点の好投で試合を作って１２勝目をつかむと、「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）が、４点をリードした４回１死二塁の３打席目に、試合を決める５４号２ランを放って、日本人コンビが大きく活躍した。リリーフに回っている佐々木朗希投手（２３）のこの日の登板はなかった。

勝てば優勝決定というマジック「１」でこの日の試合を迎えたドジャース。２回にフリーマンの２２号、パヘスの２７号と２者連続本塁打で先制すると、２死満塁でベッツも左前へ２点適時打を放って一気にリードを４点に広げた。４点リードの４回１死三塁では、大谷が中堅右へ４試合ぶりの本塁打となる５４号２ラン。昨季樹立した自己最多記録に並び、本塁打王争いでトップを走る５６発のシュワバー（フィリーズ）に２本差と迫った。さらにフリーマンのこの日２発目の２３号２ランも出て８―０と一気にリードを広げて試合を決めた。

投げては山本が初回に２三振を奪うなど３者凡退の好発進を切ると、２、３、４回と毎回安打を浴びて走者を背負うも要所を締める危なげない投球を見せて、シーズン２００奪三振を奪うなど、快投を続けた。６回９４球を投げて４安打無失点、７奪三振で１２勝目。エースとしてポストシーズンにも期待の持てる内容だった。

今季はドジャースの先発投手陣が序盤から苦しんだ。５月までにグラスノー、スネル、佐々木と次々に故障で離脱。６月にはゴンソリンも離脱した。５月にカーショー、６月に大谷とシーハンが復帰してローテを支えたが、唯一ローテを守り抜いたのは山本だった。

先発投手で山本の苦しみ、成長を誰よりも近くを見てきた大谷は「由伸は１年間ローテーションを実質１人だけ守って、フルシーズンで投げてくれたと思うので、本当にチームのエースだと思っていますし、そういう期待の中できょうもいいピッチングをしてくれたのは、ポストシーズンに行くに当たってもチームとしてすごく喜ばしいことだと思うので、本当に素晴らしいシーズンだったと思います」とたたえていた。