敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスと戦い、8-0で勝利。4年連続の地区優勝を決めた。先発した山本由伸投手が6回4安打無失点の快投で12勝目。大谷翔平投手も54号2ランを放つなど5打数1安打2打点で勝利に貢献した。シャンパンファイトでは山本が新人に優しくレクチャーする場面があり、ファンの注目を集めた。

地区優勝のマジック1で迎えたドジャースは2回にフリーマン、パヘスの連続ホームランなどで4点を先制。4回にも大谷が54号2ランを放つなど4点を追加した。先発の山本はスプリットとカーブを中心に凡打の山を築き、6回を4安打7奪三振、無失点の快投。救援陣もダイヤモンドバックスに得点を与えず、8-0と完勝した。

2021年こそ1ゲーム差で優勝を逃したものの、ここ13年で12度目の地区優勝。クラブハウス内では恒例のシャンパンファイトが行われた。NHK BSの中継では、今季加入したキム・ヘソン内野手にシャンパンの開け方をレクチャーする山本の姿が映し出され、視聴者の注目を集めた。X上には悶絶した様子の声が上がっている。

「ヘソンくんよっしーにシャンパンの開け方教わり中」

「ヘソンくんシャンパンの開け方由伸に教えてもらってるの可愛すぎやろ」

「ヘソンの笑顔可愛い！」

「由伸さんヘソンくんにシャンパンの開け方レクチャー」

「由伸がヘソンに教えてあげてる」

「ヘソンくん由伸にピッタリなの可愛かった」

山本にとっては2年連続の美酒。ルーキーのキム・ヘソンにとってはメジャーで初めての歓喜だった。



（THE ANSWER編集部）