4機中3機が…

中部空港の公式SNSアカウントが同空港の駐機場の様子を写真や動画で投稿し、SNSユーザーより「すごすぎる！圧巻！」「3機も並ぶって凄くない？」「生でこの光景を見たい」「うわぁ…激レア過ぎる」「まさかの並び」など多くの反響が寄せられた光景があります。2025年9月25日18時頃、その様子を中部空港で見てきました。

【写真】感動レベル…これが中部空港に出現の「涎モノの光景」驚愕の全貌です

ここで紹介されているのは、中部空港の駐機場に「ジャンボ機」のひとつであるボーイング747-400をベースに、747で特徴的なコブ部分「アッパーデッキ」の後部がさらに大きく膨らんだユニークな形を持つ貨物機「ドリームリフター」が3機並ぶ様子です。

この機体はJAL・ANAにも導入されている旅客機「787」のパーツを輸送するために開発された貨物機で、中部空港周辺地域で製造された787のパーツをアメリカへ運ぶため、同空港に不定期で飛来します。なお、この機体は中部空港でこそよく見られるものの、世界でも4機しかない、いわゆるレア機。そのうちの3機が中部空港の駐機場に並んでいます。

同空港の公式SNSアカウントは「大きな尾翼が3枚並んでいる姿は圧巻ですね。いつまでいてくれるんでしょうかね」と25日朝に投稿し、「3機揃い踏み、初めて見ました。感激です」「ずっといて欲しい」「これは見たい!!涎モノの光景です」といった反応がありました。今後の飛行日程については明らかになっていませんが、25日18時時点では、まだ駐機場に並んでいる模様でした。