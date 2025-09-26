

（写真：筆者撮影）

NHKの連続テレビ小説「あんぱん」が、放送回を重ねるごとに注目を集めているようだ。漫画家のやなせたかしと妻の暢（のぶ）をモデルにした物語である。やなせたかしといえば、子どもたちに人気の「アンパンマン」の作者として知られているが、ブレイクしたのは69歳のとき。30代でマンガ家デビューを果たして以来、長く不遇の時代を経験している。遅咲きだったやなせたかしは、いかにして飛躍したのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

「余命3カ月」と医師に告げられる

最初はちょっとした違和感だったようだ。やなせたかしの妻・暢（のぶ）が胸に異物感と痛みを感じたのは、昭和63（1988）年秋のこと。ちょうどアンパンマンのアニメがスタートする前後の頃だった。

1カ月後に東京女子医大病院で診てもらったところ、乳がんだと判明。12月に両乳房を切除する手術を受けるが、全身に転移してしまった。術後にやなせは担当医から「奥様の生命は長く保ってあと3カ月です」と告げられることになった。

「私、駄目かもしれない。覚悟はできているから本当のことを教えてね。整理しておかないと、あなたじゃ解らないから」

妻にそう言われても、やなせは転移について本人に伝えられなかったという。

まだ終戦して1年も経たない頃、やなせは昭和21（1946）年5月、高知新聞社の採用試験に合格して入社した。そこで約3カ月先輩だった小松暢と出会う。2人は27歳で、まもなくして恋に落ちる。暢が上京すると、約1年後にあとを追うようにやなせも上京。東京で結婚生活を送ることになった。

出会ってから40年以上、ともに人生を歩んできた。物事に積極的で努力家である妻・暢に対して、やなせは自身を「世事にうとく、だらしなく、整理整頓ができず、不器用という欠点のかたまり」と称して、こう書いている。

「ぼくは自分の仕事以外は、全部カミさんに頼っていた。散髪も時にカミさんにしてもらった。ぼくが病気になると、自分の髪をばっさりとショートカットにして、全力をかたむけて看病してくれた。実に頼りがいがある」

暢が乳がんの手術で入院する前、やなせが先に二度にわたって入院している。一度目は腎臓結石の体外衝撃波結石破砕法の手術を受けるため、二度目は白内障の手術を受けるためだ。常に自分より健康だった妻が、まさか深刻な病に侵されているとは、夢にも思わなかったことだろう。

アンパンマンのアニメがいよいよスタートするときの状況について、やなせはこう振り返っている。

「ぼくは病気あがりであり、家には余命3カ月と宣告された妻がいる。いつ再発するか予断を許さない。ぼくの母は既に世を去り、妻の母は老人ボケがはじまって入院した」

やなせの人生が大きく動き出そうとしているとき、私生活では暗雲がたちこめていたのである。

妻の存在の重要性を改めて実感した

そこから意外なことが立て続けに起きる。全く期待されていなかったアンパンマンのアニメが思わぬ好調ぶりを見せると、暢の体調も良くなっていったのである。

医師の余命宣告から1カ月後には歩けるようになり、やがて退院すると、自宅まで徒歩で帰ることもできた。年が明けると体重も増え始めて、お茶の稽古を始めたかと思うと、趣味の山登りも再開することができた。

やなせにとって、これほど嬉しいことはなかっただろう。抗がん剤が効いたのか、子宮がんを克服した漫画家の里中満智子からすすめられて試した「丸山ワクチン」がよかったのか。

快復の理由はわからないが、もしかしたら、アンパンマンの活躍もプラスに働いたのかもしれない。妻の死を意識することで、やなせは暢の存在がいかに重要かを、改めて実感することになった。

「カミさんは、ぼくにとってはなくてはならない人だった。四十数年苦労をわかちあった戦友だった」

アニメの放送から5カ月後の平成元（1989）年3月、「アンパンマン」が文化庁の優秀番組賞を受賞すると、やなせ自身も平成2（1990）年6月、日本漫画家協会大賞を受賞している。

選者が漫画家たちとあって、やなせの喜びもひとしおだったようだ。「正直いってこの受賞はうれしかった。暗夜の光という感じだった」と当時の思いを、のちに語っている。

そしてこの受賞をきっかけに、インタビューや取材の申し込みが殺到。アンパンマンの絵本が通算1000万部を突破したり、日本テレビの局長賞を二度受賞したりと、快進撃はとどまることを知らず、収入も「いきなり十倍ぐらいに増えた」と明かしている。

収入が10倍になっても変わらなかった暮し

だが、それでもやなせの生活は何も変わらなかったようだ。

「冬の季節があまりにも長かったので、もう老人になってしまっていたぼくは別に浮かれることもなかったし、お金は銀行に振りこまれたので、現金は見たことがなく、生活は少しも変らず、カミさんに月に20万ほどのこづかいをもらってあいかわらずの質素な暮しだった」

平成3（1991）年4月29日春の叙勲で、勲四等瑞宝章を受賞。家中がお祝いの花だらけになり、祝電も次から次へと舞い込んできたので、お礼のパーティを開くことになった。赤坂プリンスホテルで「アンパンマンの勲章を観る会」を開催している。

やなせは会の進行・構成をすべて自身で担ったばかりか、はりぼてのアンパンマン・カーに乗って登場するなど、大いに会を盛り上げたようだ。事前にわざわざ伊勢丹の手品売場へ行ってマジック・ステッキを買い、当日にみなの前で手品を披露したりもした。

「こんなに面白いパーティだと思わなかった。私の友達を招待すればよかった」

よほど楽しかったのだろう。妻の暢がそんなことを口にした。やなせは「そうか、じゃ、もう一度この会場でやるから、その時は君の友達を全員招待しよう」と言ったが、その約束を果たす日が来ることはなかった。

妻を亡くしても人生の最期まで描き続けた

時に平成5（1993）年11月22日、暢は75歳で生涯を閉じる。最愛の妻を亡くしたやなせは茫然自失となり、夜も眠れずに精神安定剤を飲み、食欲もなくなってしまったという。

それでも、やなせはアンパンマンを描き続けた。むしろ、さらに忙しくなったといってよいだろう。

驚くべきことに、その創作意欲は90歳を超えても衰えなかった。平成25（2013）年7月6日に行われた劇場版アニメ『それいけ！アンパンマン とばせ！ 希望のハンカチ』の初日舞台挨拶では「死ぬまで一生懸命やるんだよ」と語っている。このとき94歳だった。

だが、その年の8月に入院。2カ月後の10月13日に、やなせはこの世を去った。

大切な人を亡くしてからも精力的に創作を続けられたのは、なぜだったのか。ラジオのインタビューで、やなせはこんなふうに語っている。

「僕のところはね、子どもがいないんですね。でもね、子どもの仕事をしていますでしょう。つまり、今いる子どもたちが全部自分の子どもっていうか、そういうような感じなんですね。ですから、子どものためにはね、やっぱり、子どもたちがちゃんと育っていくように、いろんなことを僕ら大人はやっていかなくちゃいけない。責任があると思う」

人生の最期まで「アンパンマン」のために身を削った、やなせたかし。世界中すべての子供たちへの思いが、創作の原動力だった。

（完）

【参考文献】

やなせたかし『人生なんて夢だけど』（フレーベル館）

やなせたかし『ボクと、正義と、アンパンマン なんのために生まれて、なにをして生きるのか』（PHP研究所）

やなせたかし『何のために生まれてきたの？』（PHP研究所）

やなせたかし『アンパンマンの遺書』 （岩波現代文庫）

梯久美子『やなせたかしの生涯 アンパンマンとぼく』 （文春文庫）

真山知幸『天才を育てた親はどんな言葉をかけていたのか？』（サンマーク出版）

（真山 知幸 ： 著述家）