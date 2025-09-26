今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）最終回、第130話が26日に放送された。

情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、のぶ（今田美桜）の病室のドアを開けた嵩（北村匠海）は、にっこり笑うのぶの姿に胸がいっぱいになる。その後退院したのぶは、嵩に自分がいなくても大丈夫かと尋ね、今年の桜は見られないかもしれないとつぶやく。そんなことないと打ち消すように話す嵩は、たまらずのぶを抱き寄せる。やがて日本中の子どもたちのヒーローになったアンパンマン。のぶは最高の笑顔で嵩に言う。「嵩は、うちのアンパンマンや」と−。

ヒロインのぶを演じた今田美桜があさイチに生出演した。「おはようございます。柳井のぶを演じました今田美桜です」と朝ドラ受けした。鈴木奈穂子アナウンサーは「すごい、いいクライマックス」と最終回の感想を語った。ヒロインが最終回直後のゲストで登場するのは初めて。大吉は「大体、前の週に来られていよいよ来週です、というのが多かった」と説明。華丸も「最終回どうなるんですか？ それは言えないですというのが…。今日は何言ってもいいです」と笑わせた。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。