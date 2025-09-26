「絶対に成長する人」になる方法・ベスト1
「絶対に成長する人」になる方法・ベスト1とは何か。
次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
自分に課すが他人に押し付けない
「意識高い系」でも「意識低い系」でもない。
現代社会を生き抜くために必要とされるのは、その中間にある新しいスタイルです。
それが「ゆるストイック」です。
では、この生き方は具体的にどのような考え方に基づいているのでしょうか。
本記事では、その基本的な特徴を整理します。
ゆるストイックの最も重要な特徴は、「自分には規律を課すが、他人には強制しない」という姿勢です。
従来のストイックさは、成果や努力を他人にも求めがちでしたが、ゆるストイックは異なります。
あくまで自分のルールを守り、黙々と積み上げることに集中し、他人の生き方を尊重するのです。
このバランスが、持続可能な自己成長を可能にします。
成長を急がず、長期視点で歩む
ゆるストイックは短期的な成果を追いません。
むしろ、長期的に淡々と続けること自体を価値とします。
急激な成果を求めると、燃え尽きや失敗のリスクが高まりますが、日々の小さな積み重ねであれば安定して継続できます。
ゴールを急がず、過程を楽しむことが結果的に大きな成長を生むのです。
柔軟に変化に適応する
もうひとつの特徴は「柔軟さ」です。
水のように状況に応じて形を変え、変化を受け入れる。
これがゆるストイックの強さです。
すべてを自力で成し遂げようとせず、ときには周囲の助けを借りることも選択肢とします。
この柔らかさがあるからこそ、厳しい社会環境の中でも折れずに前進できるのです。
「ゆるストイック」とは、自分を律しつつも他者に強制せず、急がず、柔軟に変化に対応する生き方です。
従来のストイックさと怠惰の間にある、持続可能なスタイルだと言えます。
競争社会にも流されすぎない社会にも適応できる、この第三の道を指針にして、私たちもゆるストイックに生きましょう。
株式会社スペースデータ 代表取締役社長
1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。
また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86 をスタートさせた。