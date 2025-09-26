お笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんは9月24日、自身のInstagramを更新。“お笑い友達”とのカラオケショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：せいやさん公式Instagramより）

お笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんは9月24日、自身のInstagramを更新。“お笑い友達”とカラオケを楽しむ様子を披露しました。

【写真】“お笑い友達”とのカラオケショット

「ずっとこの関係を見せてほしい」

せいやさんは「お笑い友達」とつづり、5枚の写真を投稿。芸人仲間たちとカラオケを楽しむ様子を披露しています。写真には、お笑いトリオ・四千頭身の石橋遼大さん、お笑いタレントのヒコロヒーさん、お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也さんなどの姿が。1枚目では、せいやさんがサングラスをかけて歌っており、ヒコロヒーさんが涙を拭きながら笑っています。2枚目は、石橋さんが爆笑しているショット。気の置けない仲間たちで楽しく過ごしている様子が伝わってきます。

ファンからは、「良すぎ」「あのメガネは何？」「楽しそーww」「ずっとこの関係を見せてほしい」「友達なりたい」「サザンじゃん！」「さいこう！」「涙の海で抱かれたい、白い雲のように…選曲最高すぎ！」と、称賛する声が相次ぎました。

武田鉄矢さんとのツーショットも披露

普段の投稿では仕事のオフショットなどを披露しているせいやさん。16日の投稿では、「夢すぎ」とつづり、自身が出演する連続ドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系）で共演を果たした俳優の武田鉄矢さんとのツーショットも公開しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)