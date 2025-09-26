ラストチャンスをつかむ！２６日・ヤクルト戦（神宮）に先発する広島の床田寛樹投手（３０）が２５日、今季最終登板での２桁勝利達成に意欲を示した。球団左腕で３年連続２桁勝利となれば、８６年〜９１年の川口和久以来２人目。「最後、勝って終われたら一番いいなと思いますね。２桁勝ちたいというのもありますし、終わり良ければ全て良しだと思うので」と気合を入れた。

８月２６日・巨人戦で９勝目を挙げた。だが、以降は３連敗。序盤に大量失点した登板もあり、今月はまだ白星がない。昨年も９月以降は５戦４敗と苦しんだ。思い通りに勝ち星が増えない現状も「勝ってないけど、去年よりは内容はいいと思う。真っすぐの平均球速は去年より速いはず。やってきたこと、内容は（昨年と）違うとは思う」と結果に至るまでの過程を前向きに捉えた。

２３年から２年連続で１１勝を記録。次の１勝が持つ意味は、十分に把握している。「（チームの）左投手だと僕が一番上。３年連続とか、そういうのは名前が残る。他の子たちがそれ（自分の記録）に挑戦する形になってほしい」と、自身が後輩たちの目標になる構図を描く。

この日はマツダスタジアムで汗を流し、最終調整を施した。ヤクルト戦は今季２試合で０勝０敗、防御率３・４６。「何とかいい姿で終われたら」と腕をぶした床田。全力で腕を振り、笑顔で今シーズンを締めくくる。