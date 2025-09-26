まるでアニメキャラ？KARA・ジヨン、“超ミニ丈”パンツに黒革の穴開きロングブーツ姿で魅了【PHOTO】

ガールズグループKARAのメンバー、ジヨンが異次元のスタイルを披露した。

去る9月25日、ジヨンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、英語で「一緒に戦いに来てくれる人？」という文章などを綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、東京で開催するファンミーティング「2025 KANG JI YOUNG FANMEETING IN JAPAN Bicycle Chapter 3：Tokyo Mission＆Final Night」のポスター撮影の裏側を捉えたものである。

写真のなかのジヨンは、黒革の背中が見えるトップスにショートパンツ、ところどころ肌が見える黒いロングブーツを着用し、剣のような小物を手にしてポーズを取っている。抜群のスタイルが際立ち、まるでアニメのなかの人物のようなオーラを放っている。

投稿を目にしたファンからは、「スタイル良すぎ」「うわん本当にかっこいい」「しびれる」といった反応が寄せられている。

なお、ジヨンのファンミーティングは来る11月1日に室町三井ホール、11月2日にパークタワーホールで開催予定だ。

◇カン・ジヨン（知英） プロフィール

1994年1月18日生まれ。本名カン・ジヨン。2008年にKARAに加入し、天真爛漫な魅力で多くのファンの心を掴んだ。2014年に当時所属したDSPメディアとの専属契約が満了すると、同年10月から日本を中心に女優として活動を開始。2019年12月からは再び拠点を韓国に移している。2017年に実姉がサッカー選手のチ・ドンウォンと結婚した。

