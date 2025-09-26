「wouldn’t hurt a fly」の意味は？ハエを傷つけそうもないってどういう意味！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「wouldn’t hurt a fly」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「やさしい人」でした！
直訳は「ハエを傷つけそうもない」。
「ハエさえも傷つけないやさしい人」という慣用句ですが、ポイントは特に「怖そうにみえる人や動物」が実は逆に「とてもやさしい」とか「おとなしい」ときに使います。
いわゆる“ギャップ”を表現するようなニュアンスのイディオムですよ。
「He looks like a person that would not hurt a fly, am I right?」
（彼はとてもやさしい人に見えるけど、あってる？）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部