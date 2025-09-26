「wouldn’t hurt a fly」の意味は？ハエを傷つけそうもないってどういう意味！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解は「やさしい人」でした！

直訳は「ハエを傷つけそうもない」。

「ハエさえも傷つけないやさしい人」という慣用句ですが、ポイントは特に「怖そうにみえる人や動物」が実は逆に「とてもやさしい」とか「おとなしい」ときに使います。

いわゆる“ギャップ”を表現するようなニュアンスのイディオムですよ。

「He looks like a person that would not hurt a fly, am I right?」

（彼はとてもやさしい人に見えるけど、あってる？）

