旬の果物をおいしく食べよう！前菜からパスタまで、ぶどうのおすすめアレンジ
世界に10,000種以上あると言われる「ぶどう」。日本では生食用として60種類以上が栽培されていて夏から秋にかけてが最盛期を迎えます。今回は旬のぶどうを使った料理に注目して、サラダやマリネ、パスタなどおうちでも手軽に作れて、とっておき感のあるおいしいアレンジレシピをご紹介します。
モッツアレラと旬のフルーツサラダ
出典：https://www.instagram.com
シャインマスカット、桃、すももなど旬のフルーツにモッツァレラチーズを合わせて。彩り豊かでみずみずしい季節感あふれるサラダ。仕上げにすりおろしたレモンの皮をふりかけて、香りも見た目もよりさわやかな一皿に。
モッツアレラと旬のフルーツサラダ｜Instagram（＠m.0706）ぶどうと焼きゅうりのマリネ
出典：https://www.instagram.com
ジューシーな甘さのぶどうに焼きゅうりを合わせた、ワインのお供にぴったりなマリネレシピ。
ぶどうと焼きゅうりのマリネ｜Instagram（＠glitter__recipe）しめ鯖とぶどうのブルスケッタ
ぶどう、しめ鯖、モッツアレラチーズ、カリカリに焼いたバゲット。
しめ鯖とぶどうのブルスケッタ｜Instagram（＠marico_foods）シャインマスカットのパスタ
出典：https://www.instagram.com
ガーリックがほのかに香る、フレッシュなシャインマスカットが主役のパスタ。
番外編） シャインマスカットの炭酸漬け
SNSでも話題になった「シャインマスカット」の炭酸漬け。
衝撃に弱くデリケートなぶどうは、温度や湿度が高いと傷みやすくなってしまうため、洗わずにキッチンペーパーで包んでビニール袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存し、食べる直前にやさしく洗うのがおすすめです。
みずみずしくて香り豊か、ぶどうのアレンジレシピ
ぶどう、しめ鯖、モッツアレラチーズ、カリカリに焼いたバゲット。
異なる食感と味が織りなすハーモニーがなんともおいしいブルスケッタ。組み合わせの妙が光るアレンジです。
清潔な密閉できる保存容器にシャインマスカットを並べ入れ、常温の炭酸水を注ぎます。
ふたをして、冷蔵庫へ。ひと晩おいたら完成です♪
口に入れた瞬間シュワッと弾ける新食感！ 口いっぱいに果汁のみずみずしさとさわやかさが広がります。
ピオーネや巨峰など、ほかのぶどうでも試してみるのもおすすめです。
保存時は洗わずに冷蔵庫の野菜室へ！
今回ご紹介したレシピを参考に、旬のぶどうを使った料理をぜひ楽しんでみてください。