旬の果物をおいしく食べよう！前菜からパスタまで、ぶどうのおすすめアレンジ

世界に10,000種以上あると言われる「ぶどう」。日本では生食用として60種類以上が栽培されていて夏から秋にかけてが最盛期を迎えます。今回は旬のぶどうを使った料理に注目して、サラダやマリネ、パスタなどおうちでも手軽に作れて、とっておき感のあるおいしいアレンジレシピをご紹介します。

みずみずしくて香り豊か、ぶどうのアレンジレシピ

モッツアレラと旬のフルーツサラダ

シャインマスカット、桃、すももなど旬のフルーツにモッツァレラチーズを合わせて。





彩り豊かでみずみずしい季節感あふれるサラダ。仕上げにすりおろしたレモンの皮をふりかけて、香りも見た目もよりさわやかな一皿に。モッツアレラと旬のフルーツサラダ｜Instagram（＠m.0706）ぶどうと焼きゅうりのマリネ出典：https://www.instagram.com

ジューシーな甘さのぶどうに焼きゅうりを合わせた、ワインのお供にぴったりなマリネレシピ。



きゅうりは焼くことで独特の食感と味わいを醸し出し、ブラックペッパーの辛味がアクセントに。冷蔵庫でよく冷やして召し上がれ！



ぶどうと焼きゅうりのマリネ｜Instagram（＠glitter__recipe）しめ鯖とぶどうのブルスケッタ

ぶどう、しめ鯖、モッツアレラチーズ、カリカリに焼いたバゲット。



異なる食感と味が織りなすハーモニーがなんともおいしいブルスケッタ。組み合わせの妙が光るアレンジです。

しめ鯖とぶどうのブルスケッタ｜Instagram（＠marico_foods）シャインマスカットのパスタ出典：https://www.instagram.com

ガーリックがほのかに香る、フレッシュなシャインマスカットが主役のパスタ。



トマトとビネガーの酸味、生ハムの塩味がぶどうと相性抜群で、旬ならではの甘酸っぱさとさっぱりとした味わいが楽しめます。

番外編） シャインマスカットの炭酸漬け

SNSでも話題になった「シャインマスカット」の炭酸漬け。



清潔な密閉できる保存容器にシャインマスカットを並べ入れ、常温の炭酸水を注ぎます。

ふたをして、冷蔵庫へ。ひと晩おいたら完成です♪

口に入れた瞬間シュワッと弾ける新食感！ 口いっぱいに果汁のみずみずしさとさわやかさが広がります。



ピオーネや巨峰など、ほかのぶどうでも試してみるのもおすすめです。

保存時は洗わずに冷蔵庫の野菜室へ！

衝撃に弱くデリケートなぶどうは、温度や湿度が高いと傷みやすくなってしまうため、洗わずにキッチンペーパーで包んでビニール袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存し、食べる直前にやさしく洗うのがおすすめです。



今回ご紹介したレシピを参考に、旬のぶどうを使った料理をぜひ楽しんでみてください。