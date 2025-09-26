旬の果物をおいしく食べよう！前菜からパスタまで、ぶどうのおすすめアレンジ

世界に10,000種以上あると言われる「ぶどう」。日本では生食用として60種類以上が栽培されていて夏から秋にかけてが最盛期を迎えます。今回は旬のぶどうを使った料理に注目して、サラダやマリネ、パスタなどおうちでも手軽に作れて、とっておき感のあるおいしいアレンジレシピをご紹介します。

みずみずしくて香り豊か、ぶどうのアレンジレシピ


モッツアレラと旬のフルーツサラダ

シャインマスカット、桃、すももなど旬のフルーツにモッツァレラチーズを合わせて。

彩り豊かでみずみずしい季節感あふれるサラダ。仕上げにすりおろしたレモンの皮をふりかけて、香りも見た目もよりさわやかな一皿に。


モッツアレラと旬のフルーツサラダ｜Instagram（＠m.0706）ぶどうと焼きゅうりのマリネ

ジューシーな甘さのぶどうに焼きゅうりを合わせた、ワインのお供にぴったりなマリネレシピ。

きゅうりは焼くことで独特の食感と味わいを醸し出し、ブラックペッパーの辛味がアクセントに。冷蔵庫でよく冷やして召し上がれ！


ぶどうと焼きゅうりのマリネ｜Instagram（＠glitter__recipe）しめ鯖とぶどうのブルスケッタ



ぶどう、しめ鯖、モッツアレラチーズ、カリカリに焼いたバゲット。

異なる食感と味が織りなすハーモニーがなんともおいしいブルスケッタ。組み合わせの妙が光るアレンジです。


しめ鯖とぶどうのブルスケッタ｜Instagram（＠marico_foods）シャインマスカットのパスタ

ガーリックがほのかに香る、フレッシュなシャインマスカットが主役のパスタ。

トマトとビネガーの酸味、生ハムの塩味がぶどうと相性抜群で、旬ならではの甘酸っぱさとさっぱりとした味わいが楽しめます。


番外編）　シャインマスカットの炭酸漬け

SNSでも話題になった「シャインマスカット」の炭酸漬け。

清潔な密閉できる保存容器にシャインマスカットを並べ入れ、常温の炭酸水を注ぎます。
ふたをして、冷蔵庫へ。ひと晩おいたら完成です♪
口に入れた瞬間シュワッと弾ける新食感！　口いっぱいに果汁のみずみずしさとさわやかさが広がります。

ピオーネや巨峰など、ほかのぶどうでも試してみるのもおすすめです。


保存時は洗わずに冷蔵庫の野菜室へ！


衝撃に弱くデリケートなぶどうは、温度や湿度が高いと傷みやすくなってしまうため、洗わずにキッチンペーパーで包んでビニール袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存し、食べる直前にやさしく洗うのがおすすめです。

今回ご紹介したレシピを参考に、旬のぶどうを使った料理をぜひ楽しんでみてください。