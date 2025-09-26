やみつき必至！おいしい音で食を楽しむ「#カリじゅわ」グルメ

外はカリッ、中はじゅわ〜！口に入れたときの食感がたまらない「#カリじゅわ」レシピをご紹介します。食卓の主役になるボリューミーな肉料理はもちろん、野菜を使ったおつまみレシピまでラインナップが豊富です。今日の献立に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

食欲をそそる「＃カリじゅわ」レシピまとめ

だし唐揚げ

和風テイストのだし唐揚げをご紹介！ 下味に白だしを使うことで、上品で奥深い味わいに仕上がります。カリカリの衣と、じゅわっと溢れ出す旨みたっぷりの肉汁が絶品です。





簡単なのに本格的な味わいは、一度食べたらやみつきになること間違いなし。ぜひ作ってみてくださいね。・鶏もも肉……2枚・片栗粉……適量・白だし……大さじ2・塩……小さじ1/4・砂糖……小さじ1/2・酒……大さじ1・すりおろしにんにく……適量・すりおろししょうが……適量1. 鶏もも肉は食べやすいサイズにカットして、ポリ袋に入れる2.を加えて、袋の中の空気を抜いた状態で口を閉じ、袋の上からしっかり揉み込んで30分以上漬け込む3.に片栗粉をまぶし、形を整えて30分以上おく4. 180℃に熱した油でを4分揚げて、お皿に取り出して1分おく。再び油で2分揚げて、しっかり油をきる

揚げているけれどヘルシーな、フライド大根です。外はカリッとしていて中はジューシーという新感覚の食感と、口の中で広がるおいしさがくせになる一品。



大さじ3の少ない油で揚げ焼きするため、罪悪感も少ないです。お子さんのおやつにも、大人のおつまみにもぴったり！

うま塩フライド大根｜Instagram（@hisa.meshi）ひき肉のはさみ揚げ出典：https://www.instagram.com

食育アドバイザーの咲さん（@sakichandayo1230）がお母さんから教わって以来、何度も作っているという肉レシピです。ひき肉とキャベツ、油揚げの食材3つで、本格的な副菜が完成します。



おいしさの秘訣は、塩揉みした粗みじん切りキャベツ。醤油と鶏ガラスープの素をベースにした、特性のつけダレと一緒にいただきましょう。

ひき肉のはさみ揚げ｜Instagram（@sakichandayo1230）塩バターちぎりパン出典：https://www.instagram.com

底面はカリカリ、中はふわふわの塩パンも自宅のオーブンで作れます。9つに分けた生地を型に入れて焼くことで、ボリューミーかつ食べやすい塩バターちぎりパンが完成！



じゅわ〜っとバターが染みた生地は、甘さじょっぱさのバランスが絶妙で、手が止まらなくなるおいしさです。バターの代わりにあんこやベーコンを包むこともでき、アレンジも豊富ですよ。

塩バターちぎりパン｜Instagram（@ecca_ecca）魅惑のトンテキ出典：https://www.instagram.com

YACCOさん（@yaya__yu__）のお子さんが思わず「タレだけでご飯を食べたい！」と絶賛する、魅惑のトンテキ。豚肉を塩糖水に半日漬け込むことで、驚くほどしっとりジューシーに仕上がります。



こんがり焼いたお肉に、特性の甘辛濃厚ダレをたっぷり絡めれば、家族が夢中になる肉料理の完成です！

魅惑のトンテキ｜Instagram（@yaya__yu__）

今日の献立はこれで決まり！

歯触りのいい食感が食欲をそそる「＃カリじゅわ」料理。口に入れた瞬間、思わず笑顔になること間違いなしです。



お惣菜からおつまみ、主役級のおかずまでご紹介したので、ぜひ気になるレシピから作ってみてください。

