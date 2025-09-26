シャキシャキがたまらない！ごはんが進む秋おかず「牛肉とれんこんの甘辛炒め」
10月頃から旬を迎える「れんこん」。食感がシャキシャキしつつ、ねっとりと味わい深くなるので、甘辛い味付けがベストマッチ！ということで、ぐっち夫婦（@gucci_fuufu）に、れんこんの食感を生かしたうま味たっぷりの秋おかずを教えていただきました。ごはんがどんどん進む、まさに食欲の秋にぴったりな一品です！
みなさん、こんにちは！この記事では、わたしたち夫婦が「相手に作ってあげたいごはん」というテーマでレシピをご紹介しています。
れんこんが旬を迎える季節。今月はシャキッとした食感と、甘辛い味つけでごはんが進むおかずをご紹介します！
（以下、会話部分は夫のTatsuya＝「夫」、妻のSHINO＝「妻」と記載しています）
夫：朝晩は少し涼しくなってきたね。秋らしくて過ごしやすいなあ。
妻：うん。でも日中はまだ蒸し暑い日もあるし、体がちょっとだるい感じ。
夫：そういう時期は、しっかり食べて元気をつけたいよね。
妻：じゃあ今日は、牛肉とれんこんを使ってスタミナのつく炒め物を作ろうかな！
今回はTatsuyaのために、SHINOが「牛肉とれんこんの甘辛炒め」を作ります。
甘辛味でごはんが止まらない！
夫：れんこんって、シャキシャキしてて食感がいいよね。
材料（2人分）
・牛こま切れ肉……150g
作り方
夫&妻：いただきまーす！
食欲そそる！シャキシャキれんこん炒め
妻：そうなんだよね。今日は牛肉と合わせて、しょうがを効かせた甘辛だれで炒めてみようかな。
夫：いいね！ 香ばしい香りがしてきそう。ごはんにのせたくなる〜。
妻：牛肉のうま味と、れんこんの歯ごたえが合わさって食べごたえもあるし、七味をちょっとかければピリッと大人味になるよ。
牛肉とれんこんの甘辛炒め
材料（2人分）
・牛こま切れ肉……150g
・れんこん……200g
・塩、こしょう……各少々
・片栗粉……小さじ1
・ごま油……小さじ2
・七味唐辛子……適量
【A】
・しょうゆ……大さじ1と1/2
・みりん……大さじ1
・酒……大さじ1
・砂糖……小さじ1
・しょうが（すりおろし）……小さじ1
作り方
1. れんこんは皮をむき、5mm幅の半月切りにする。水に5分さらしてアクを抜き、水けをふく。牛肉は塩とこしょうを振り、片栗粉を揉み込む。
2. フライパンにごま油を中火で熱し、牛肉を入れて色が変わるまで炒め、一度取り出す。
3. れんこんを入れ、中火で火が通るまで炒める。牛肉を戻して炒め合わせる。
4. Aを加え、炒め合わせる。
5. 器に盛り、お好みで七味唐辛子をふる。
シャキシャキ＆甘辛で大満足！
夫&妻：いただきまーす！
夫：このシャキッと感いいね！ れんこんの歯ごたえと甘辛だれがぴったり。
妻：牛肉のうま味もしっかり絡んでるね。しょうがが効いてるから後味がすっきりする。
夫：ごはんがどんどん進むね！ 七味をちょっとふったら、大人向けのおつまみにもなりそう。
夫：忙しい日の晩ごはんにもいいし、お弁当のおかずにも合いそうだね。
妻：シャキシャキ＆ジューシーで、食欲がない日でも元気が出そう！
夫&妻：ごはんが進む牛れんこん炒め、ぜひ試してみてくださいね！
