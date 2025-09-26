もしかして尻軽女？デート相手が「遊んでる女」か確かめる方法９パターン
楽しくデートしている相手が実は「尻軽女」だったら、ガックリきてしまうもの。話していて「どうも怪しい！」と感じたら、こっそり本性を探ってみるといいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性141名に聞いたアンケートを参考に「ん？男慣れしてる？デート相手が『尻軽女』か確かめる方法」をご紹介します。
【１】「休みの日はなにしてるの？」と普段の過ごし方を尋ねる
「『友達とドライブとか、カラオケとか…』って、相手が同性とは限らないから、いろんな男と遊んでるのか？と疑います」（20代男性）というように、なにげない質問を投げかけて、相手の日常を探る方法です。あまり聞かれたくなさそうな様子なら、男性と過ごすことが多いせいだとも考えられるでしょう。
【２】「もしかして交際人数多かったりする…？」とストレートに質問する
「『どうかなあ（笑）』って否定はされなかった！コレは怪しい！」（20代男性）というように、確信が深まったら、真相に迫ってもよさそうです。「かわいいしモテそうだから気になって…」などと好意をにじませながら聞けば、それほど悪い印象は持たれないでしょう。
【３】恋バナを持ち掛け、元カレ情報をやんわり聞き出す
「真面目に付き合ってたなら、話すにしても慎重に言葉を選ぶはず」（20代男性）というように、元カレの話を振って、相手の恋愛傾向を予測する方法です。具体的なエピソードだけでなく、女性の口ぶりや表情にも注目すると、恋愛に対する姿勢がうかがえそうです。
【４】偶然を装ってボディタッチし、拒否反応を示すかテストする
「並んで座ったとき接近してみたら向こうも寄ってきて、嬉しいようなガッカリなような…」（10代男性）というように、女性の大胆さを測るのもよさそうです。「積極的なら尻軽」とも言い切れませんが、異性にアプローチし慣れている可能性は高そうです。
【５】「今日は何時頃まで平気？」とあらかじめ帰宅時刻を決めているか確かめる
「『ん？何時でも』と無邪気に答えられると、軽すぎだろ…と不安になる」（20代男性）というように、帰りの心配をまるでしていない様子なのも、どこか怪しいでしょう。「終電は？」と聞いても調べようとすらしないなら、ますます疑惑は強まりそうです。
【６】「下の名前で呼んでもいい？」と馴れ馴れしく迫って反応を見る
「『じゃあ私も！』と俺を下の名前で呼び始めて、展開の早さにギョッとした」（10代男性）というように、しょっちゅう新しい恋を始めている女性なら、自分からグイグイ距離を縮めてくるかもしれません。積極的に迫られたらうっかりニヤけてしまいそうですが、真剣交際を望むなら、慎重にことを進めたいものです。
【７】段差で手を差し伸べて、「当然」という態度で握り返すか試す
「普通なら照れたりしそうだけど、彼女はお礼も言わずに手を差し出した…」（20代男性）というように、エスコートされ慣れているかを実験する方法です。会計時に財布を出す素振りを見せるかなど、相手の何気ない行動も見逃さないようにしましょう。
【８】会話中に平気で着信に応じたりしないか目を光らせる
「初デートなのに、ほかの奴と電話するのはヘンでしょ！」（10代男性）というように、相手がしきりにスマホを気にしていたら、「心ここにあらず」だとピンときそうです。早い段階で「本当に自分に興味があるのか」を見極めたほうがいいでしょう。
【９】イケメン店員を前にしたときの表情の変化に注目する
「声のトーンが明らかに高くなるようなら、あまり信用ならない女かも」（20代男性）というように、相手によって態度を変える女性は、腹黒く男性を値踏みするタイプかもしれません。一途な交際を期待できない可能性が高いので、注意深く観察したいところです。
尻軽かどうかなど気にせず、楽しんでしまう手もあります。相手がどうあれ、自分の魅力で引きつけることができれば、もちろんそれがベストでしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年4月7日から14日まで
対象：合計141名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
