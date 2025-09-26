テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２６日、ナ・リーグ西地区のドジャースが２５日（日本時間２６日）、敵地でダイヤモンドバックスに快勝し、４年連続となる地区優勝を決めたことを速報した。

先発した山本由伸投手が６回４安打無失点の好投で試合を作って１２勝目をつかむと、「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手が、４点をリードした４回１死二塁の３打席目に、試合を決める５４号２ランを放って、日本人コンビが大きく活躍した。

番組は、通常のオープニングテーマはなく、ドジャースの優勝をＶＴＲで速報した。

コメンテーターを務めるタレントの長嶋一茂は「金曜日はいいですね」と感激すると、大谷が５４号を放ったことに「個人的には５４号でシュワバーと並んだっていう」とコメントすると、フィリーズのカイル・シュワバー外野手は２４日（日本時間２５日）に本拠のマーリンズ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場し、２試合連続の５５、５６号本塁打を放っているため司会の羽鳥慎一アナウンサーが「いや、並んでないです」と否定した。

これに長嶋は「あれ？並んでない？」と問いかけると羽鳥アナは「５６いっている」と明言。長嶋は「えっ！！」と驚くと「いつの情報だろう…マジで！すみません…ぼけてました」と謝罪していた。