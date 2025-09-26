女優の今田美桜（28）がヒロイン、俳優の北村匠海（27）が夫役を務めたNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は26日、本編最終回（第130回）を迎え、完結した。2人にラストシーンの撮影の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描いた。

最終回は、柳井のぶ（今田美桜）の手術が終わり、1週間後。柳井嵩（北村匠海）が駆けつけると、のぶのベッドは「アンパンマン」のぬいぐるみにあふれ…という展開。

退院し、自宅への帰り道。のぶは「うちがおらんなっても、大丈夫？」「うちの命、あとどればあなが？」と尋ねた。

慣れ親しんだ我が家のソファー。のぶは嵩にありったけの感謝を伝え、「アンパンマンのマーチ」を歌ってほしいとお願いした。

のぶ「ごめん、もういっぺん最初から」「嵩さんが、初めに書いた歌詞。それがいい」

嵩「ボツになった方？」「『そうだ うれしいんだ 生きるよろこび たとえ命が終（おわ）るとしても』」

のぶ「ありがとう。うち、今よう分かった。嵩さんがこの歌に込めた思い。命はいつか終わる。でもそれは、すべての終わりやのうて、受け継がれていく。アンパンマンの顔みたいに。やき、生きることは、むなしいことやないがよ。うちのこの残りの命、嵩さんにあげるきね」

「奇跡が起きたのでしょうか。それから5年間、のぶは病気がすっかり治ったかのように、元気に暮らしました」（語り・林田理沙アナウンサー）

のぶは紙芝居で「アンパンマン」の読み聞かせ。嵩が駆けつけると、子どもたちに囲まれ「アンパンマンのマーチ」をせがまれる。合唱する嵩の姿に、のぶは「アンパンマン やさしい君は 行け！ みんなの夢まもるため」――。

新緑がまぶしい木々に挟まれた一本道。2人は歩きながら「嵩さん」「何、のぶちゃん」「嵩さんは、うちのアンパンマンや」「ははは」と手をつなぐ。青空にはアンパンマンの形をした雲――。

語り「アンパンマンは、今日もどこかの空を飛んでいます」

のぶ＆嵩「ほいたらね！」

一本道のシーンは都内でロケを行った。

北村は「非常に僕ららしい終わり方になったと思います。この『あんぱん』という作品が紡いできた温かな毎日が、そうさせてくれた気がしています。2人の何気ない日常がいつまでも続いてほしい。その願いをかみ締めながら、他愛のないやり取りをしていて、涙が出そうになりました」と感無量の撮影を述懐。

今田も「オンエアでどこまで使われるか分かりませんけど、最後の一本道はアドリブで会話をしながら歩きました。のぶと嵩らしい終わり方で、生涯を共にしてきた2人の日常的な姿で終わることができて本当によかったと思います」とラストシーンを振り返り、万感の思いを語った。

今作を締めくくる台詞は、のぶ＆嵩による土佐弁の別れのあいさつ「ほいたらね！」。「（最終週を担当したチーフ演出の）柳川（強）監督から『2パターン、録りましょう』と。晩年と若い頃の声で、北村さんと一緒に最後の『ほいたらね！』を言いました。どちらが採用されているのか、楽しみにしています」と明かした。

クランクアップ（8月22日）自体はスタジオ収録で、自宅の居間の場面だったが「一本道の後ろ姿は、スタッフの皆さんから『とても素敵』と褒めていただけてホッとしました。視聴者の皆さんにも温かく見届けていただけるとうれしいです」と願っている。

最後の「ほいたらね！」は“若い声”。柳川監督は「映像のラストは老けたのぶと嵩で終わるので、普通に考えると、老いた声を使うのかもしれませんが、長丁場のドラマの終わりなので、今田美桜と北村匠海の2人が役を離れて『半年間、ご愛顧ありがとうございました！』と言っている、という意味合いでもいいのではないか、と思って“若い声”を選びました」と解説。「決して偉人伝ではなく、どこにでもいる普通の夫婦のお話として終わることができればと。2人が紡いできた思いが未来につながるような希望に満ちた大団円を目指しました」と語った通りのフィナーレとなった。