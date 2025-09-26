女優の今田美桜（28）がヒロイン、俳優の北村匠海（27）が夫役を務めたNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は26日、本編最終回（第130回）を迎え、完結した。最終週を担当したチーフ演出の柳川強監督に撮影の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描いた。

最終回は、柳井のぶ（今田美桜）の手術が終わり、1週間後。柳井嵩（北村匠海）が駆けつけると、のぶのベッドは「アンパンマン」のぬいぐるみにあふれ…という展開。

退院し、自宅への帰り道。のぶは「うちがおらんなっても、大丈夫？」「うちの命、あとどればあなが？」と尋ねた。

慣れ親しんだ我が家のソファー。のぶは嵩にありったけの感謝を伝え、「アンパンマンのマーチ」を歌ってほしいとお願いした。

のぶ「ごめん、もういっぺん最初から」「嵩さんが、初めに書いた歌詞。それがいい」

嵩「ボツになった方？」「『そうだ うれしいんだ 生きるよろこび たとえ命が終（おわ）るとしても』」

のぶ「ありがとう。うち、今よう分かった。嵩さんがこの歌に込めた思い。命はいつか終わる。でもそれは、すべての終わりやのうて、受け継がれていく。アンパンマンの顔みたいに。やき、生きることは、むなしいことやないがよ。うちのこの残りの命、嵩さんにあげるきね」

「奇跡が起きたのでしょうか。それから5年間、のぶは病気がすっかり治ったかのように、元気に暮らしました」（語り・林田理沙アナウンサー）

のぶは紙芝居で「アンパンマン」の読み聞かせ。嵩が駆けつけると、子どもたちに囲まれ「アンパンマンのマーチ」をせがまれる。合唱する嵩の姿に、のぶは「アンパンマン やさしい君は 行け！ みんなの夢まもるため」――。

新緑がまぶしい木々に挟まれた一本道。2人は歩きながら「嵩さん」「何、のぶちゃん」「嵩さんは、うちのアンパンマンや」「ははは」と手をつなぐ。青空にはアンパンマンの形をした雲――。

語り「アンパンマンは、今日もどこかの空を飛んでいます」

のぶ＆嵩「ほいたらね！」

開始2分すぎからのソファーの場面。約8分半にもわたった2人芝居は一発撮りだった。カメラは3台。1台は2人を正面から、残り2台は両サイドから撮影。2人の動きに対応できるよう、完全固定はせず、3台とも下にレールを敷いて備えた。

2人は8月22日、このシーンをもってクランクアップ。1年間の長丁場の撮影を完走した。柳川監督は“一発勝負”の狙いをこう語る。

「台本が出来上がった時から、2人の“お芝居の1回性”に懸けたいと考えていました。まず、これが実質的に『あんぱん』という作品のラストシーンであること。それから、今田さんは新鮮な感覚で臨める1回目のお芝居の方が断然にいいタイプで、北村さんもある時期から“すぐ撮影本番にしてもらっても大丈夫です”という雰囲気を醸し出してきたんです。役者さんによっては、しっかりテストをした上で本番に臨みたい人もいて、両タイプに分かれるんですが、今田さんと北村さんは明らかに“いきなり本番派”。もっと言えば、2人は1年間、役を生きてきたわけですから、のぶと嵩としてそこに確実に存在している、のぶと嵩の人生は当然ながら1回きりなので、ラストはそこに敢えてこだわりたいと思いました。お二人もそうだったんじゃないですかね」

「ドライ（カメラなしのリハーサル）はやりますが、単なる台詞合わせ。感情を込めたお芝居は本番1回だけ、と提案して、2人とのあ・うんの呼吸でそう決まりました。確認したのは、それぞれ1点だけ。今田さんの台詞には『嵩』『嵩さん』両方の呼び方があったので、どこでどちらを言うかは、事前にきっちり決めました。北村さんは『アンパンマンのマーチ』をどこまで歌うか相談して、1フレーズだけにしましょう、と。そして、本番に入りました。『あんぱん』というドラマにおいて、今田さん・北村さんがのぶ・嵩を演ずるのは、これが最後です。1回に懸ける緊張感がいい方向に作用したかなという気はしています」

ラストシーンの青空に浮ぶ「アンパンマン型の雲」は、オープニングタイトルバックの最後に浮かび上がる「アンパンマンのシルエット」と同じ形。

「あの雲からは、やなせたかしさんの作品に通じるメルヘンをも感じていただければな、と。映像的にはオープニングとラストで閉じているのですが、抜けるような青い空、そこに漂う雲、しかも形がアンパンマンであることで、のぶ・嵩夫婦が伝えたかった未来への願いや希望、その他の色々な思いを感じ取っていただければ、と思いました。半年間かけてキャスト・スタッフ皆で描いてきたドラマの大団円、視聴者の皆さんがどのようなことをお感じになったのか、楽しみです」