テーラーメイド TP5 Pix Summer Commemorative ボール

おしゃれな限定品ボールは、ギフトにもオススメ！

S p e c●5ピース● オープン価格（編集部調べ：1ダース 8470円）※直営店限定発売

春は新しいゴルフアイテムを手に入れたくなる季節。まずは、ボールを変えてみました。テーラーメイドの限定ボールで、赤いブランドロゴと全面に施されたネイビーのアディロンダック・チェア（日光浴などで使われる椅子）のマークがおしゃれ。見た目からモチベーションが上がります。

ノーマルの「TP5」や「TP5 Pix」と中身は同じなので、性能はもちろん文句なし！やわらかめの打感は打っていて気持ちがいいし、スピンがしっかり入ってくれてグリーンでは止まってくれます。アディロンダック・チェアのマークは、パッティングの方向性を確認しやすくてとてもいい。ずっとこのボールを使いたくて「なくしたくない！」という気持ちが功を奏したのか、この日のラウンドではOBも池ポチャも出ず、無事すべてのボールを持ち帰ることに成功。やりました！

見た目も性能もよし！なくしたくないボール

須能八子 ベストスコア103

先日のラウンドは久々に“全歩き”。最近の朝散歩の効果が出ているのか「あれ!?もう終わり？」と、18ホールがあっという間に終了。単にラウンドが楽しくて、あっという間に感じた説もあるけれど、どちらにしても「もう終わり!?」と感じるほど“楽しいゴルフ”は、上達につながるはず。きっと！

いかがでしたか？ プレー中も楽しくなるボールでナイスショットを目指しましょう！

