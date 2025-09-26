ÊÌ¤ì¤Æ¤¯¤ì¡Ä¡ÒÇ¯¼ý1,500Ëü±ß¡Ó58ºÐ¡¦¥¨¥ê¡¼¥ÈÉ×¤«¤éÆÍÁ³¤Î»°¹ÔÈ¾¡£2½µ´Ö¸å¡¢53ºÐÀì¶È¼çÉØ¤¬Ø³Á³¤È¤¹¤ë¡¢·ëº§À¸³è¡Ö¾×·â¤Î¿¿¼Â¡×
±Ê±ó¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢ÊÌ¤ì¤òÁªÂò¤¹¤ëÉ×ÉØ¡£Î¥º§¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀ®Î©¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Âè2¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤¢¤ë½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡×¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿28Ç¯´Ö¤Î·ëº§À¸³è
¡ÖÉ×¤Ï»Å»ö¡¢ºÊ¤Ï²ÈÄí¡£·ëº§¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¼«Á³¤ÈÌò³äÊ¬Ã´¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
ÃæËÜÌÀ»Ò¤µ¤ó¡Ê53ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£Âç¼ê´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¡¢60ºÐÄêÇ¯¤ò¹µ¤¨¤ëÉ×¡¦¹ÀÆó¤µ¤ó¡Ê58ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤È¡¢28Ç¯´Ö¤Î·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÀÆó¤µ¤ó¤ÎÇ¯¼ý¤Ï1,500Ëü±ß¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÉ×¤òÄÏ¤ó¤À¾¡¤ÁÁÈ¡×¤È¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§Åö½é¤«¤é¡¢¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ï»Å»ö°ì¶Ú¤ÎÃËÀ¤Ç¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤Îµ¢Âð¤Ï¤¤¤Ä¤â¿¼Ìë¡£µÙÆü¤âÀÜÂÔ¥´¥ë¥Õ¤äÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ç¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¿§¡¹¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬É×ÉØ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤Ê¤ó¤À¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¸³è¤ËÉÔ¼«Í³¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²ÈÄí¤òÍÂ¤«¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
²È·×¤Î´ÉÍý¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ÎÌòÌÜ¡£ÅÏ¤µ¤ì¤¿µëÎÁ¤«¤éÀ¸³èÈñ¤ä»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤òÇ±½Ð¤·¡¢»Ä¤ì¤Ð¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃùÃß¤Ë²ó¤¹¡£¹ÀÆó¤µ¤ó¤ÎÂà¿¦¶â¤â¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Ï·¸å¤Ï°ÂÂÙ¤À¤í¤¦¡£»Ò°é¤Æ¤â½ª¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÉ×ÉØ¿åÆþ¤é¤º¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡½¡½¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡Öº£¸å¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡£º£Ìë¡¢¶õ¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¹ÀÆó¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿Æü¤ò¶¤Ë¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÀÆó¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÄêÇ¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£»ä¤Ï½½Ê¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢Âè2¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£·¯¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤é¤¤¤¤¡£ÊÌ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÍÁ³¤Î¿½¤·½Ð¤Ë¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤Î¾éÃÌ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ÀÆó¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤òÌä¤¤µÍ¤á¤Æ¤â¡¢¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤À¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2½µ´Ö¸å¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÊ¬¸ü¤¤ÉõÅû¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¥º§¶¨µÄ¤Î¿½Æþ½ñ¤È¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤Î¾ÜºÙ¤¬µ¤µ¤ì¤¿½ñÎà¤Ç¤·¤¿¡£
½ñÎà¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤òµ¿¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý³Û¤Ï¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¶â³Û¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë²¼²ó¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤éÆó¿Í¤Ç¥³¥Ä¥³¥ÄÃù¤á¤Æ¤¤¿ÍÂÃù¶â¤¬¡¢¤´¤Ã¤½¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆâÌõ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÍÂ¶â¤¬¡ØÉ×¤ÎÆÃÍºâ»º¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢Ê¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½ñÎà¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÎÁí»ñ»ºÌó6,000Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¡¢4,500Ëü±ß¤¬¡ÖÉ×¤Î¿Æ¤«¤é¤ÎÁêÂ³ºâ»ºµÚ¤Ó¤½¤Î±¿ÍÑ±×¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÍºâ»º¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Âð¤â¡¢·úÊªÉôÊ¬¤Ï¶¦Íºâ»º¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅÚÃÏ¤Ï¹ÀÆó¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤«¤éÀ¸Á°Â£Í¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÍºâ»º¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ëºâ»º¤Ï¡¢·úÊªÉôÊ¬¤ÎÉ¾²Á³Û¤ÎÈ¾Ê¬¤È¡¢¶¦Íºâ»º¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤´¤¯¶Ï¤«¤ÊÍÂÃù¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤¿900Ëü±ßÄøÅÙ¡£28Ç¯´Ö¡¢É×¤ò»Ù¤¨¡¢²È»ö¤È°é»ù¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÐ²Á¤¬¤³¤ì¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤È¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ÏØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ÀÆó¤µ¤ó¤Î¿¿°Õ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ï·ëº§Åö½é¤«¤é¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖËü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¡×¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£µëÍ¿¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¸ýºÂ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÁêÂ³¤·¤¿°ä»º¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¸ýºÂ¤òÀß¤±¡¢À¸³èÈñ¤Î¸ýºÂ¤È¤Ï·è¤·¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Å°Äì¤·¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ËÀ¸³èÈñ¤È¤·¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹ÀÆó¤µ¤ó¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ä¤Ã¤¿µëÍ¿¤ÈÁêÂ³ºâ»º¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¸ýºÂ¤Ç·ø¼Â¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ø²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ºâ»º¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¡£·ëº§Åö½é¤Ë¡¢É×¤ÈµÁÎ¾¿Æ¤¬¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤Î°¦¾ð¤ä¸¥¿È¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡Ù¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Öºâ»ºÊ¬Í¿¡×¤ÎÃÎ¼±
ÃæËÜÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×ÉØ¤¬Î¥º§¤¹¤ë¡Ö½ÏÇ¯Î¥º§¡×¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ Î¥º§¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý·×¤Î³µ¶·¡Ù¤ÇÎ¥º§¤·¤¿É×ÉØ¤ÎÆ±µï´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Æ±µï´ü´Ö¤¬¡Ö5Ç¯Ì¤Ëþ¡×¤Î³ä¹ç¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÄã²¼·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¾¯¤Î¾å²¼¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Ê¿À®8¡Á9Ç¯¤Î40.1¡ó¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤âÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Æ±µï´ü´Ö¤¬¡Ö20Ç¯°Ê¾å¡×¤Î³ä¹ç¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÎáÏÂ2Ç¯¤Ë¤Ï21.5¡ó¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢Ä¹Ç¯¤Î·ëº§À¸³è¤ÎËö¤Ë¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤ò½ä¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Î¥º§»þ¡¢É×ÉØ¤¬º§°ù´ü´ÖÃæ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤¿ºâ»º¡Ê¶¦Íºâ»º¡Ë¤Ï¡¢¹×¸¥ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òºâ»ºÊ¬Í¿¤È¤¤¤¤¡¢Àì¶È¼çÉØ¡Ê¼çÉ×¡Ë¤Î¹×¸¥¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ2Ê¬¤Î1¤º¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤Î¤¬¸½ºß¤Î²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡Ê2Ê¬¤Î1¥ë¡¼¥ë¡Ë¡£¶¦Íºâ»º¤Ë¤Ï¡¢ÍÂÃù¶â¤äÉÔÆ°»º¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÆÃÍºâ»º¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ÆÃÍºâ»º¤È¤Ï¡¢Ì±Ë¡Âè762¾ò1¹à¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡º§°ùÁ°¤«¤é°ìÊý¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿ºâ»º¡¢¢º§°ùÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¤«¤é¤ÎÁêÂ³¤äÂ£Í¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤¿ºâ»º¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¶¨ÎÏ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ËÆÀ¤¿ºâ»º¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¹ª¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¡¢¡Ö¿Æ¤«¤é¤ÎÁêÂ³ºâ»º¡×¤ò¶¦Íºâ»º¤ÈÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤·¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬Í¿¤¹¤ë»ñ»º¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Áê¼ê¤¬¡ÖÆÃÍºâ»º¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤â±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÆÃÍºâ»º¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¡¢ÄÌÄ¢¤ÎÆþ½Ð¶âÍúÎò¤Ê¤É¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÁêÂ³¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶¦Íºâ»º¤«¤é¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä½¤Á¶Èñ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¹×¸¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢°ìÉô¤¬Ê¬Í¿ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤ÎÀþ°ú¤ÏÁÇ¿Í¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤ËÍê¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ´Ø·¸¤¬±ßËþ¤Ê¤¦¤Á¤Ï¡¢¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»ñ»º¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÎ¥º§¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ä¡ÄÉü±ï¤ÏÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÉ×¤Î¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¿28Ç¯´Ö¤¬Ìµ°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Âà¿¦¶â¤À¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¶â¤À¤Ã¤Æ¡¢Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ Î¥º§¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý·×¤Î³µ¶·¡Ù
e-Gov Ë¡Îá¸¡º÷¡ØÂè¼·É´Ï»½½Æó¾ò¡ÊÉ×ÉØ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëºâ»º¤Îµ¢Â°¡Ë¡Ù