¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¤Ö¤È¿ó¡¢£²¿Í¤ÎÊª¸ì¡Ä°µ´¬¡õ¹¥É¾¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÎÞ¡¢¥Ð¥é¡¼¥ÉÄ´¡Ö»òÊª¡×¤âÏÃÂê
º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËºÇ½ª²ó¡¢Âè130ÏÃ¤¬26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÉÂ¼¼¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤¦¤Î¤Ö¤Î»Ñ¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸åÂà±¡¤·¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡¢¿ó¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¤È¿Ò¤Í¡¢º£Ç¯¤Îºù¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¿ó¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤é¤º¤Î¤Ö¤òÊú¤´ó¤»¤ë¡£¤ä¤¬¤ÆÆüËÜÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡£¤Î¤Ö¤ÏºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç¿ó¤Ë¸À¤¦¡£¡Ö¿ó¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ä¡×¤È¡Ý¡£
¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î²ñÏÃ¤Ë½ª»Ï¤·¤¿°µ´¬¤ÎºÇ½ª²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏÄ«¥É¥é112ºîÌÜ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢Ì¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡ÊËÜÌ¾¡¦ÌøÀ¥¿ó¡Ë¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢ÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£