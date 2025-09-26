【MLB】ダイヤモンドバックス 0-8 ドジャース（9月25日・日本時間26日／フェニックス）

【映像】大谷、プール着弾54号アーチ→敵地で“MVPコール”

ドジャースの大谷翔平投手がダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。勝てば地区優勝が決まる大一番で驚愕のホームランを放ち、敵地がMVPコールに包まれた。

ドジャースが4点リードの4回1死三塁で迎えた第3打席、大谷はカウント1-1からの3球目、低めに沈むチェンジアップを逃さなかった。すくい上げるように片手で振り抜いた打球は、高々と舞い上がり右中間スタンドへ。弾道はそのままアリゾナ特有の名物エリアであるプールへと着弾した。

打球速度102.3マイル（約164.6キロ）、飛距離406フィート（約123.7メートル）、打球角度は29度。見た目には軽く合わせたようなスイングだったが、驚異的な飛距離を生み出した。中継の視聴者も「片手やん」「なんでそれで入るねん」「変態やんけ」と騒然。「スプラッシュキターーー」「プール弾！」といった声も相次ぎ、球場の熱気をさらにかき立てた。

この一打で大谷は今季54号本塁打をマーク。昨年に並ぶキャリアハイに到達し、2年連続3度目となる100打点の大台も突破した。MVPレースを争う中で大きな数字を積み重ねることとなり、敵地ながら優勝の瞬間を見届けるべく訪れたファンによる「MVPコール」も飛び出すと、早朝から見守った列島の視聴者からも「これは満票MVP」「芸術的なホームラン」といった絶賛が寄せられた。

もちろん、プール近辺にいた観客たちも突然の“飛び込み弾”に大盛り上がり。両手を上げて大谷の一撃を全身で楽しむ姿が映し出されている。

チームは大谷の一打でリードを広げ、その勢いのまま試合を優位に進めた。先発した山本由伸投手も好投し12勝目を挙げ、日本人コンビが地区V決定試合で揃って存在感を放った。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）