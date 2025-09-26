韓国の８人組ボーイズグループ・ＡＴＥＥＺ（エイティーズ）が、１７日にリリースした約４年６カ月ぶりの日本２ｎｄフルアルバム「Ａｓｈｅｓ ｔｏ Ｌｉｇｈｔ」で過去の自分を更新している。今作は「困難からの新たな希望」という意味が込められており、日本語詞の楽曲「Ａｓｈ」「ＦＡＣＥ」など全９曲を収録。クールで美しいパフォーマンスに注力した意欲作だ。ワールドツアーで多忙を極める８人が１年５カ月ぶりにデイリースポーツのインタビューに登場し、成長ぶりを披露した。

久々に対面した８人は、パワーアップしていた。ビジュアルに磨きがかかり、日本語での受け答えもお手の物だ。ワールドツアーやアルバム制作などで絆を強め、本物の兄弟のような空気が取材部屋を包んだ。

最新作「Ａｓｈｅｓ ｔｏ Ｌｉｇｈｔ」は、ＳＥＯＮＧＨＷＡ（２７）が「久しぶりのカムバックなので、多様な魅力を見せたいと思って頑張った」と語る自信作だ。２９日付のオリコン週間合算アルバムランキングで１位を獲得し、数字で実力を証明。ＨＯＮＧＪＯＯＮＧ（２６）は「多くの曲を聴いていただけてうれしい。カムバックを通して、たくさんお会いできて幸せ」とはにかむ。

「Ａｓｈ」は、ダークで切ない世界観を表現した一曲。新たな魅力を発揮し、ＡＴＩＮＹ（ファンの呼称）に衝撃を与えた。今作でイメージを一新したメンバーの名前を問うと、末っ子のＪＯＮＧＨＯ（２４）が最多得票に。ＹＥＯＳＡＮＧ（２６）は「ＪＯＮＧＨＯは高音を出さないといけないので、普段はダンスが控えめだけど、今回はダンスと歌を両立している」と拍手を送った。

６月リリースのミニアルバムタイトル曲「Ｌｅｍｏｎ Ｄｒｏｐ」が、ＢＴＳ、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓに次ぐＫ−ＰＯＰボーイズグループ３組目として、米ビルボード「Ｈｏｔ１００」にチャートインを果たした。世界で勝負できているのは、良好なメンバー仲も一因だ。ＳＡＮ（２６）は「以前からたくさんけんかしてきたことが、今のチームワークにつながっているんだと思います。今はすっかり家族のようです」と関係性を明かす。

隣に座るメンバーの好きな部分を即興で挙げてもらうと、ＨＯＮＧＪＯＯＮＧは「ＳＥＯＮＧＨＷＡはいろんな姿を見せてくれる」、ＳＥＯＮＧＨＷＡは「ＹＵＮＨＯの挑戦する姿勢」、ＹＵＮＨＯ（２６）は「ＹＥＯＳＡＮＧは一番優しい」、ＹＥＯＳＡＮＧは「ＳＡＮは士気を挙げてくれる」、ＳＡＮは「ＭＩＮＧＩのギャップ萌えが好き」、ＭＩＮＧＩ（２６）は「ＷＯＯＹＯＵＮＧの話術」、ＷＯＯＹＯＵＮＧ（２５）は「ＪＯＮＧＨＯの愛嬌」、ＪＯＮＧＨＯ（２４）は「ＨＯＮＧＪＯＯＮＧお兄さんの全てをリスペクトしています」と照れながら回答した。

メンバーの絆を確かめ合った後、ＹＵＮＨＯは「今のようにメンバーが仲が良いのも、ＡＴＩＮＹのおかげですね。これからも幸せにします。愛しています」とファンに愛を送る。前回（２４年４月）のインタビューで「夢は世界征服！」と野望を口にしたＭＩＮＧＩだが、その夢は今も継続中で「これからも謙虚な気持ちで頑張って夢に向かっていきたい」と気合十分。相思相愛な８人のあふれ出す魅力で、世界を取りに行く。

◆ＪＯＮＧＨＯ（ジョンホ）２０００年１０月１２日生まれ。

◆ＳＡＮ（サン）１９９９年７月１０日生まれ。

◆ＭＩＮＧＩ（ミンギ）１９９９年８月９日生まれ。

◆ＷＯＯＹＯＵＮＧ（ウヨン）１９９９年１１月２６日生まれ。

◆ＹＥＯＳＡＮＧ（ヨサン）１９９９年６月１５日生まれ。

◆ＨＯＮＧＪＯＯＮＧ（ホンジュン）１９９８年１１月７日生まれ。

◆ＳＥＯＮＧＨＷＡ（ソンファ）１９９８年４月３日生まれ。

◆ＹＵＮＨＯ（ユンホ）１９９９年３月２３日生まれ。