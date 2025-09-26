「ダイヤモンドバックス０−８ドジャース」（２５日、フェニックス）

ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、６回無失点で１２勝目。メジャー一流先発投手の証ともなるシーズン２００奪三振にも到達した。試合後のシャンパンファイトでは「みんなで成し遂げたことなのでうれしい。残り１カ月、このメンバーでやれるように頑張りたい」と力を込めた。

初回、ペルドモを空振り三振に仕留め、続くマルテを一ゴロに打ち取った山本。キャロルも三振に斬り、三者凡退で立ち上がった。

直後に味方打線が一挙４点のビッグイニングを作って右腕を援護。二回は２死からアレクサンダーに初安打を許したが、落ち着いてトーマスを空振り三振に仕留めた。三回は先頭のタワに四球を与え、１死からペルドモに中前打を浴びて初めて得点圏に走者を背負った。

ここでマルテの打球は左前へフラフラと上がり、コンフォルトがダイビングキャッチを試みるも捕球できず。だが二塁走者がバックを踏んでおり、三塁に送球してレフトゴロとなった。キャロルは一ゴロに打ち取り、序盤３イニングでスコアボードにゼロを刻んだ。

四回には大谷翔平投手の２ラン、フリーマンの２ランなどで一挙４点。８点の大量援護をバックにテンポよく投げ進めた。六回には先頭のキャロルから三振を奪い、シーズン２００奪三振に到達。今季３０試合登板で、ドジャースでは２０２１年のビューラー以来となる快挙だ。

ナ・リーグでは今季８人目の大台。続くモレノからも三振を奪い、リーグ６位タイに浮上した。山本は８月後半から状態を上げ、直近７試合は１勝１敗ながら防御率２・７６をマーク。開幕投手を務めた今季は一度もローテを離脱することなく先発陣の大黒柱として君臨してきた。前回登板ではワーストの６四球と制球を乱したが、しっかりと修正して１２勝目の権利を手にした。

大谷も「チームのエースだと思う」とたたえた右腕。「１年体調良くいけたのでよかったと思う。去年は間を開けてしまった分、チームの戦力として」と語り、プレーオフへ「とにかく勝つだけなので頑張りたい」と力を込めた。