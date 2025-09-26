「東京2025世界陸上」男子棒高跳びで、6メートル30の世界新記録で優勝したスウェーデンのアルマント・デュプランティス選手（25）の婚約者で、モデルのデシレ・イングランデルさん（24）が、2025年9月25日までにTikTokを更新。デュプランティス選手と一緒に、日本のお菓子を「食レポ」する動画を公開した。

「カプリコ」を二人で分け合う

イングランデルさんはTikTokで、「東京で日本のお菓子にトライ」と添えた動画を公開。日本のチョコレート菓子やグミなどを、デュプランティス選手と試した。

まずは、ブルボンの「フェットチーネグミ コーラ味」を食べたデュプランティス選手は、「これ好きだ」とご満悦の様子。イングランデルさんも親指を立てていた。

つづいて、不二家のチョコレート「プレミアムルック シャインマスカット」は、パッケージが緑だからか、イングランデルさんが「抹茶？」とつぶやく場面も。

それから、江崎グリコのチョコレートスナック「カプリコ」は二人でシェアした。イングランデルさんが「オーマイガー！」と声を上げ、デュプランティス選手も「これ本当に好き」と、二人ともお気に召した様子だった。

ノーベル製菓のタブレット「メガ男梅粒」を食べたデュプランティス選手は、「酸っぱ！」と顔をしかめ、むせてしまっていた。

コメント欄には「世界陸上凄すぎたのにこういう人間らしい様子が見れて嬉しい！ 本当に美男美女すぎる 日本楽しんで欲しいな〜！」「超人が日本のお菓子食べてくれるなんてめちゃくちゃ光栄」「男梅に挑戦するのはなかなか勇気あって尊い」「カップルチャンネルみたいなことしてて最高」などと書き込まれている。

@desiresinglander

Impressed??

? Walking Around - Instrumental Version - Eldar Kedem