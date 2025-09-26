福岡県筑後市で「モータースポーツの秋」を楽しむ人たちを取材しました。

23日、車販売店の敷地で行われていたのは、マイカーで参加する初心者向けのモータースポーツ「オートテスト」です。車を運転する楽しさを知ってもらうためのJAF公認の競技で、普通免許さえあれば出場することができます。ヘルメットなども必要ありません。

■平山翼記者

「参加者たちは、速さだけでなく運転の正確さも競います。」



参加したのは30人です。マーカーに接触したりコースを間違えたりすると、走行タイムにペナルティが課されます。特殊な運転技術やスピードを出すことよりも重要視されるのは、運転の丁寧さです。



■宮原悠斗さん（24）

「緊張というか、楽しみでしかないですね。」



免許を取得して6年の宮原悠斗さんは今回、「オートテスト」初参加です。

レースが始まりました。丁寧なハンドルさばきで障害物を避けていきます。



■宮原さん

「楽しかったです。なかなか（普段）飛ばせないから。やっぱりコーナリングですね、曲がるときのGがたまらなく好きです。」



大会の企画者は「オートテスト」を通じて車の楽しさを広げたいと話します。



■ネッツトヨタ福岡・金野誠社長

「身近な形で車を使った遊び方をもっと知ってもらって、そこから車をもっと楽しんで使っていただきたい。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月23日午後5時すぎ放送