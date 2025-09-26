日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2955（-6.5 -0.22%）
ホンダ 1668（+8 +0.48%）
三菱ＵＦＪ 2380（+7 +0.29%）
みずほＦＧ 5078（+8 +0.16%）
三井住友ＦＧ 4202（-20 -0.47%）
東京海上 6182（+13 +0.21%）
ＮＴＴ 158（-0.3 -0.19%）
ＫＤＤＩ 2430（-9 -0.37%）
ソフトバンク 227（+0.1 +0.04%）
伊藤忠 8586（-19 -0.22%）
三菱商 3555（-8 -0.22%）
三井物 3774（0 0.00%）
武田 4389（-52 -1.17%）
第一三共 3399（-16 -0.47%）
信越化 4706（-54 -1.13%）
日立 3989（-41 -1.02%）
ソニーＧ 4468（+8 +0.18%）
三菱電 3813（-8 -0.21%）
ダイキン 17076（-179 -1.04%）
三菱重 3856（+8 +0.21%）
村田製 2804（+4 +0.14%）
東エレク 27510（-210 -0.76%）
ＨＯＹＡ 20693（+43 +0.21%）
ＪＴ 4814（-13 -0.27%）
セブン＆アイ 2003（-10 -0.50%）
ファストリ 45222（-168 -0.37%）
リクルート 8014（-8 -0.10%）
任天堂 12768（-67 -0.52%）
ソフトバンクＧ 19443（-137 -0.70%）
キーエンス（普通株） 54711（-669 -1.21%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2955（-6.5 -0.22%）
ホンダ 1668（+8 +0.48%）
三菱ＵＦＪ 2380（+7 +0.29%）
みずほＦＧ 5078（+8 +0.16%）
三井住友ＦＧ 4202（-20 -0.47%）
東京海上 6182（+13 +0.21%）
ＮＴＴ 158（-0.3 -0.19%）
ＫＤＤＩ 2430（-9 -0.37%）
ソフトバンク 227（+0.1 +0.04%）
伊藤忠 8586（-19 -0.22%）
三菱商 3555（-8 -0.22%）
三井物 3774（0 0.00%）
武田 4389（-52 -1.17%）
第一三共 3399（-16 -0.47%）
信越化 4706（-54 -1.13%）
日立 3989（-41 -1.02%）
ソニーＧ 4468（+8 +0.18%）
三菱電 3813（-8 -0.21%）
ダイキン 17076（-179 -1.04%）
三菱重 3856（+8 +0.21%）
村田製 2804（+4 +0.14%）
東エレク 27510（-210 -0.76%）
ＨＯＹＡ 20693（+43 +0.21%）
ＪＴ 4814（-13 -0.27%）
セブン＆アイ 2003（-10 -0.50%）
ファストリ 45222（-168 -0.37%）
リクルート 8014（-8 -0.10%）
任天堂 12768（-67 -0.52%）
ソフトバンクＧ 19443（-137 -0.70%）
キーエンス（普通株） 54711（-669 -1.21%）