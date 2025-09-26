日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2955（-6.5　-0.22%）
ホンダ　1668（+8　+0.48%）
三菱ＵＦＪ　2380（+7　+0.29%）
みずほＦＧ　5078（+8　+0.16%）
三井住友ＦＧ　4202（-20　-0.47%）
東京海上　6182（+13　+0.21%）
ＮＴＴ　158（-0.3　-0.19%）
ＫＤＤＩ　2430（-9　-0.37%）
ソフトバンク　227（+0.1　+0.04%）
伊藤忠　8586（-19　-0.22%）
三菱商　3555（-8　-0.22%）
三井物　3774（0　0.00%）
武田　4389（-52　-1.17%）
第一三共　3399（-16　-0.47%）
信越化　4706（-54　-1.13%）
日立　3989（-41　-1.02%）
ソニーＧ　4468（+8　+0.18%）
三菱電　3813（-8　-0.21%）
ダイキン　17076（-179　-1.04%）
三菱重　3856（+8　+0.21%）
村田製　2804（+4　+0.14%）
東エレク　27510（-210　-0.76%）
ＨＯＹＡ　20693（+43　+0.21%）
ＪＴ　4814（-13　-0.27%）
セブン＆アイ　2003（-10　-0.50%）
ファストリ　45222（-168　-0.37%）
リクルート　8014（-8　-0.10%）
任天堂　12768（-67　-0.52%）
ソフトバンクＧ　19443（-137　-0.70%）
キーエンス（普通株）　54711（-669　-1.21%）