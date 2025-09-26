東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値149.80　高値149.93　安値148.56

151.67　ハイブレイク
150.80　抵抗2
150.30　抵抗1
149.43　ピボット
148.93　支持1
148.06　支持2
147.56　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1666　高値1.1754　安値1.1646

1.1839　ハイブレイク
1.1797　抵抗2
1.1731　抵抗1
1.1689　ピボット
1.1623　支持1
1.1581　支持2
1.1515　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3345　高値1.3467　安値1.3324

1.3576　ハイブレイク
1.3522　抵抗2
1.3433　抵抗1
1.3379　ピボット
1.3290　支持1
1.3236　支持2
1.3147　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7997　高値0.8014　安値0.7943

0.8097　ハイブレイク
0.8056　抵抗2
0.8026　抵抗1
0.7985　ピボット
0.7955　支持1
0.7914　支持2
0.7884　ローブレイク