東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値149.80 高値149.93 安値148.56
151.67 ハイブレイク
150.80 抵抗2
150.30 抵抗1
149.43 ピボット
148.93 支持1
148.06 支持2
147.56 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1666 高値1.1754 安値1.1646
1.1839 ハイブレイク
1.1797 抵抗2
1.1731 抵抗1
1.1689 ピボット
1.1623 支持1
1.1581 支持2
1.1515 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3345 高値1.3467 安値1.3324
1.3576 ハイブレイク
1.3522 抵抗2
1.3433 抵抗1
1.3379 ピボット
1.3290 支持1
1.3236 支持2
1.3147 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7997 高値0.8014 安値0.7943
0.8097 ハイブレイク
0.8056 抵抗2
0.8026 抵抗1
0.7985 ピボット
0.7955 支持1
0.7914 支持2
0.7884 ローブレイク
ドル円
終値149.80 高値149.93 安値148.56
151.67 ハイブレイク
150.80 抵抗2
150.30 抵抗1
149.43 ピボット
148.93 支持1
148.06 支持2
147.56 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1666 高値1.1754 安値1.1646
1.1839 ハイブレイク
1.1797 抵抗2
1.1731 抵抗1
1.1689 ピボット
1.1623 支持1
1.1581 支持2
1.1515 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3345 高値1.3467 安値1.3324
1.3576 ハイブレイク
1.3522 抵抗2
1.3433 抵抗1
1.3379 ピボット
1.3290 支持1
1.3236 支持2
1.3147 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7997 高値0.8014 安値0.7943
0.8097 ハイブレイク
0.8056 抵抗2
0.8026 抵抗1
0.7985 ピボット
0.7955 支持1
0.7914 支持2
0.7884 ローブレイク