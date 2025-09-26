◆米大リーグ ダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースが２５日（日本時間２６日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に勝って、３試合を残して４年連続となる地区優勝を決めた。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）はともに加入から２年連続で地区優勝。佐々木朗希投手（２３）も苦しみながら加入１年目で初の歓喜を味わった。ドジャースは３０日（同１０月１日）に開幕するワイルドカードシリーズからポストシーズンがスタート。球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇を狙う戦いに挑む。

ドジャースは、２２年から４年連続の地区優勝。２１年に１０６勝しながら地区２位だったが、１３年以降の直近１３年で１２度目の地区優勝と、チームの黄金期を迎えている。１３年連続のポストシーズン進出は、１９９５〜２００７年のヤンキースに並ぶ歴代２位の記録で、１９９１年から２００５年まで１４季（ストライキで公式戦途中打ち切りの９４年を除く）で出場したブレーブスの最長記録にも王手をかけている。

２０１６年からドジャースの指揮を執るデーブ・ロバーツ監督（５３）は、就任１０年目で９度目の地区優勝。全１０年でポストシーズンに進出している。今季は開幕戦にベッツとフリーマンが不在。開幕後もグラスノー、スネル、佐々木ら頼りの先発陣が次々に離脱する厳しい状況に追い込まれた。

そんな中でもロバーツ監督の采配でチームは低迷することはなかった。打線では大谷を中心にしてベッツ、フリーマン、スミス、Ｔ・ヘルナンデスら中堅とベテランの主力で軸を作りながら、開幕直後は成績のなかなか上がらなかった２４歳外野手のパヘスを我慢強く起用すると、今では欠かすことのできない打者の１人にまで成長した。３２歳外野手のコンフォートは長らく打率１割台と低迷。様々な選択肢があった中で期待をかけ続けると、９月になってようやく状態を上げた。ベッツも状態が上向かず、７月下旬からは一時大谷と打順を入れ替えて、かつての定位置だった１番に戻すなど試行錯誤しながらきっかけを与えて終盤になって本来の勝負強い打撃が戻ってきた。

投手陣の起用も、先発投手がピリッとしない時期も長く苦しんだが、ドライヤー、カスペリアス、ロブレスキら昨季まで目立った実績のない投手を積極的に起用。バンダ、ベシア、トライネンら昨季から信頼を置く投手をフル回転させ、今季から加入したスコット、イエーツらにも大きな期待をかけながら打たれても起用を続けてきた。