¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹£°¡½£¸¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê£²£µÆü¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡á¥Á¥§¡¼¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢£³»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ£´Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë²ÃÆþ¤«¤é£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤â¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÆþ£±Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î´¿´î¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£³£°Æü¡ÊÆ±£±£°·î£±Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£²Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦Àï¤¤¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢£²£²Ç¯¤«¤é£´Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¡££²£±Ç¯¤Ë£±£°£¶¾¡¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ¶è£²°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£³Ç¯°Ê¹ß¤ÎÄ¾¶á£±£³Ç¯¤Ç£±£²ÅÙÌÜ¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²«¶â´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££±£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Ï¡¢£±£¹£¹£µ¡Á£²£°£°£·Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËÊÂ¤ÖÎòÂå£²°Ì¤ÎµÏ¿¤Ç¡¢£±£¹£¹£±Ç¯¤«¤é£²£°£°£µÇ¯¤Þ¤Ç£±£´µ¨¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ç¸ø¼°ÀïÅÓÃæÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Î£¹£´Ç¯¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÎºÇÄ¹µÏ¿¤Ë¤â²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î£²Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ø¡¢¡ÈµÈÃû¥Ç¡¼¥¿¡É¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î£¹·î£±£¹Æü¡£ºòµ¨¤ÏÂçÃ«¤¬£¶ÂÇ¿ô£¶°ÂÂÇ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ£±£°ÂÇÅÀ¡¢£²ÅðÎÝ¤ÎÂçË½¤ì¤Ç¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¤òÃ£À®¤·¤¿Å¨ÃÏ¡¦¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤â¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£¹·î£±£¹Æü¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÇµÕÅ¾£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î£±£µ£¹»î¹çÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤ÏºÇ½ª¥«¡¼¥É¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥º£³Ï¢Àï¤ò»Ä¤·¤¿£¹·î£²£¶Æü¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ÇÂçÃ«¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤âÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º£³Ï¢Àï¤ò»Ä¤·¤¿£±£µ£¹»î¹çÌÜ¤ËÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£