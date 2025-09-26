¡ÚÂçÃ«æÆÊ¿¤È°ìÌä°ìÅú¡Û¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤54¹æ¡Ö´¶¿¨¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¥¨¡¼¥¹¤ÎÆ¯¤Í³¿¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹8¡½0¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î25Æü¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2ÂÇÀÊËÞÂà¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ç4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤54¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó100ÂÇÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤Ï6²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨12¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ²÷¾¡¤·¡¢ÅêÂÇ¤ÎÃì¤Î³èÌö¤Ç4Ç¯Ï¢Â³ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤é¤¬ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬2È¯¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¡¢ÂçÃ«¤È4È¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·11°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¡£Åê¼ê¿Ø¤â»³ËÜ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥¯¥ì¥¤¥ó¡¢¥Ð¥ó¥À¤È4Åê¼ê¤Î¥ê¥ì¡¼¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡¢ÅêÂÇ¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÂçÃ«¤Ï»³ËÜ¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ÎÎó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¡£¤µ¤é¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òµÇ°¤¹¤ëT¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÃç´Ö¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬³«»Ï¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹æÎá¤Ë¥´¡¼¥°¥ë¤ò¤«¤±¤¿ÂçÃ«¤ä»³ËÜ¤¬¾Ð´é¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¤«¤±¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ÈÃæ¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤54¹æ¤òÊü¤ÁÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ä¥Ó¡¼¥ë¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖMVP¡×¥³¡¼¥ë¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥ë480ËÜ¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó216ËÜ¤ÏÌó40Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËË¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡ÖËÜÅö¤Ë³§¤³¤³¤Þ¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£Ç¯1²óÌÜ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
¡Ö¤³¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤ÀÀè¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï³Ú¤·¤ó¤ÇÌÀÆü°Ê¹ß´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½54¹æ¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤¢¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°¤ÎÂÇÀÊ¡Ê2²ó1»àËþÎÝ¤Î¡Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¿¤È¤«¼è¤êÊÖ¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï½é¤ÎÆóÅáÎ®¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÃÙ¤ì¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸åÈ¾¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡£
¡Ö¤Þ¤À¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò°ì¿Í°ì¿Í¤¬¤ä¤ì¤ÐÉ¬¤º¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î´¶¿¨¤Ï¡©
¡Ö´¶¿¨¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½¦¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½º£Ç¯¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ï¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢µå¾ì°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£µå¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³°¤Ç¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤¹¤±¤ÉÎ¢Êý¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤Ï¡©
¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡£¤¢¤È¤â¤¦¾¯¤·¤ÇÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ï¾è¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤¢¤È3»î¹ç¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡ÖËèÇ¯¤Ç¤¹¤±¤ÉÎ¥Ã¦¼Ô¤â¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤ÆÎÉ¤¤»þ´ü¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÀ®ÀÓ¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç°ì´Ý¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡½¡½»³ËÜ¤¬¹¥Åê¡£¤É¤¦¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡©
¡ÖËÜÅö¤ËÍ³¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÇ¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó1¿Í¤À¤±¼é¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥óÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÃæ¤Çº£Æü¤â¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÀ¨¤¤´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×