石破総理大臣が調整している戦後80年のメッセージについて、自民党総裁選の候補者の一部からは否定的な見方が出ています。

【映像】各候補者のコメント

「70年談話でしっかり打ち出したと思っておりますので、改めて出していただく必要というのは私はあまりその必要性というのは乏しいのではないか」（小林元経済安保担当大臣）

「少なくとも歴史認識等につきましては70年談話、これで区切りが付いている。閣議決定を伴うような談話を出すということはない」（茂木前幹事長）

「戦争の記憶を風化させないとか、2度と戦争を起こさせないと、これは石破総理もずっと言っておられる観点は非常に大事な観点だと、後々の世代にも伝えていくと、この気持ちを持ち続けていきたいと」（林官房長官）

「閣議決定をした戦後70年の談話、これが実に未来志向で、次の世代にまで謝罪を繰り返してもらいたくないという思いを込めたもので、これ以上のメッセージというものは必要ない」（高市前経済安保担当大臣）

小泉農水大臣はこれまでに戦後80年のメッセージについて発言していません。

政府関係者によりますと、石破総理は総裁選に影響を与えないよう次の総裁が決まった後に、閣議決定を経ない形でメッセージを発出するとしています。（ANNニュース）