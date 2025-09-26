¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡ß²»³Ú²ñ¡×¹ë²Ú¹çÂÎ3»þ´ÖSP¡ª¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¢·ÝÇ½³¦¤Î²¸¿Í¤é¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÀ®¸ùµ§´ê¤Ø
ËÜÆü9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡Ù¤È²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¡ª¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª²»³Ú²ñ¡Ù¤Î¹ë²Ú¹çÂÎ3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¡ª¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª²»³Ú²ñ¡Ù¤Ï¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¦¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬Ìû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤ª¤¯¤ë¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤Î²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ìó2½µ´Ö¸å¤Ë½éÆü¤¬Ç÷¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª²»³Ú²ñ2025¡×¡Ê½éÆü¡§10·î11Æü¡Ë¡¢¡Ö¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¾¼ÏÂ²ÎÍØº×¡×¡Ê½éÆü¡§10·î10Æü¡Ë¤ÎÀ®¸ù¤òµ§´ê¤·¤Æ¡¢¤Á¤µ»Ò¤¬¡È·ÝÇ½³¦¤Î²¸¿Í¡É¤ÈÊé¤¦¹âÅÄ½ã¼¡¡¢¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØº×¡×Âçºå¡¦°¦ÃÎ¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÁá¸«Í¥¡¢¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª²»³Ú²ñ¡×¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î±éÁÕ¤ËÄ©¤à¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤È¤È¤â¤Ë¾åÌî¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ø¡£³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡È±ïµ¯¤â¤Î¡É¤Å¤¯¤·¤Î³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤Þ¤º¤Ï¾åÌî²¸»ò¸ø±à¤ÎÀ¾¶¿Î´À¹Áü¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¤¬¡¢¹âÅÄ¤¬¾×·â¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ç½Ð¸½¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤Á¤µ»Ò¤â¡Ö¤ä¤á¤Æ¤è¡¼¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡£º£²ó¡¢¹âÅÄ¤Ï²»³Ú¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤Î¤«¡©
ÅÓÃæ¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿´ÅÌ£½è¤Ç¤ÏÀäÉÊ¤«¤É¹¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áá¸«¤«¤é¡È¾¼ÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ö¾ð¡É¤òº¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÊ¹¤½Ð¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ï¥¤°é¤Á¤ÎÁá¸«¤¬¸½ÃÏ¤Ç¤Î°¦¾Î¤¬¥¥ã¥·¡¼¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤Á¤µ»Ò¤ÏÎ±³ØÀè¤Ç¡Ö¡È¥Ç¥Ó¥ë¡É¤Ã¤Æ¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¿¡×¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¾×·â¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ë°ìÆ±ÁûÁ³¤À¡£
¤µ¤é¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤À¤ë¤Þºî¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¹©Ë¼¤Ø¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤ë¤Þ¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢4¿Í¤Ï»×¤¤»×¤¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤À¤ë¤Þ¤¬´°À®¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¢¡¤Ä¤¤¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í±éÁÕ¶Ê·èÄê¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢2¤Ä¤Î½ÅÂçÈ¯É½¤â¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª²»³Ú²ñ2025¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³Ú´ï±éÁÕ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹â¶¶¹îÅµ¡¢Ãæ»³½¨À¬¡¢ÌøÂô¿µ¸ã¡¢°¡´õ¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë·èÄê¤·¤¿¥½¥í¶Ê¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£7·î¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÂ¿¿ô¤Î³Ú¶Ê¤¬¸õÊä¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤Î¶Ê¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¾¼ÏÂ²ÎÍØº×¡×¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÁ´°÷¤Ç²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤ò¤Á¤µ»Ò¤¬¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´°÷¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¸÷·Ê¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÂçÇú¾Ð¤Î¹Í»¡Âç²ñ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤Á¤µ»Ò¤Ï¤É¤ó¤Ê1¶Ê¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡©