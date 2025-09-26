10月24日より全国ロードショーされる、TWICEの韓国デビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』の特報映像が公開された。

参考：TWICEデビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画 『ONE IN A MILL10N』10月24日公開

2015年10月20日にデビューしたTWICEは、ナヨン、ジョンヨン、モモ、サナ、ジヒョ、ミナ、ダヒョン、チェヨン、ツウィによる9人組ガールズグループ。デビュー曲「Like OOH-AHH」から始まり、これまでにリリースしたアルバムはいずれも大ヒットを記録。日本と韓国で販売したCDの累計売上数は2,000万枚を突破している。さらに2024年3月には13thミニアルバム『With YOU-th』が米国のメインアルバムチャート「ビルボード200」で1位を獲得し、海外女性アーティストとして史上初となる日産スタジアムでの単独公演を成功させた。

なぜ彼女たちは、独自の存在として輝き続けることができたのか。本作では、家族のように固く結ばれたメンバーたちの揺るぎない絆と、デビューから常に寄り添い続けてきたファン「ONCE」との深い結びつきを描き出す。さらに、6度目のワールドツアーから始まる未来への挑戦にも密着し、世界という広大なステージを見据える彼女たちの現在進行形の姿を、メンバーの素顔とともに4つのパートで追いかける。

公開された特報映像は、TWICEの代表曲のひとつ「What is Love?」に乗せて、メンバーが弾けるような笑顔を見せるシーンから始まる。ポップな色彩のミュージックビデオや、輝かしい授賞式、そして世界中のファンが大歓声を送るワールドツアーの華やかなステージが次々と映し出される。さらに、MV撮影の合間や練習風景、レコーディング中のオフショットといった貴重な映像も加わり、舞台裏でのメンバーの素顔や、飾らない関係性が垣間見える。映像の随所にちりばめられた、メンバーの「夢にも思っていませんでしたし、本当に感謝しています」「二度と戻れないからこそ、大切な時間です」という言葉からは、まるで10年間の軌跡を振り返るような率直な想いが伝わってくる。

さらに、“9人9色”の魅力が詰まったスペシャルポスターも公開。それぞれのカットにはカラフルな色彩や手書き風のモチーフがあしらわれ、メンバーの個性や魅力がより鮮やかに際立っている。

（文＝リアルサウンド編集部）