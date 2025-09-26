２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４９円８０銭前後と前日と比べて９０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７４円７５銭前後と同３銭程度のユーロ安・円高だった。



この日に米商務省が発表した４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ）確定値は、前期比年率３．８％増と改定値の３．３％増から上方修正された。また、米労働省が発表した前週分の新規失業保険申請件数は２１万８０００件と、前の週から１万４０００件減った。米商務省が発表した８月の耐久財受注が前月比２．９％増と市場予想に反して増加したこともあり、市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が追加利下げに慎重になるとの見方が台頭。米長期金利が上昇するなか、日米金利差の拡大を意識したドル買い・円売りに押し上げられるかたちで、ドル円相場は一時１４９円９３銭と８月１日以来となるドル高・円安水準をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６６６ドル前後と前日に比べて０．００７０ドル強のユーロ安・ドル高だった。



