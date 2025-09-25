「乳腺線維腺腫」を発症しやすい年齢層はご存知ですか？原因についても解説！

お風呂で偶然胸に触れたり、乳がんのセルフチェックをしたりしたときに、奇妙なしこりに気がついたことはありませんか。くるくると動く丸い小さな塊です。

しこりを見つけても「これはもしかして乳がんかもしれない」と不安でパニックを起こさないでください。

専門医のチェックを受けると、しこりは乳腺線維腺腫（にゅうせんせんいせんしゅ）のような良性のものだったということも、実は少なくないのです。

今回は良性の胸のしこりの代表格である乳腺線維腺腫（にゅうせんせんいせんしゅ）についてご紹介します。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

乳腺線維腺腫の特徴

乳腺線維腺腫とはどのような病気ですか？

乳房に良性のしこりができる病気です。

乳腺線維腺腫の特徴は大きくても3cm程度で、乳腺線維腺腫の境目がはっきりしていて、触るとくるくるとよく動くことです。

腫瘍は表面が平らで楕円形ですが、まれに5cm以上まで大きくなったり、いくつかの乳腺線維腺腫が集まりぼこぼこした塊になったりします。

しこりは片側の胸だけにできる場合もあれば、左右両方の胸にできる場合もあります。

どの年齢層に多い病気ですか？

思春期を過ぎたばかりの10代後半から20代の女性に多いです。腫瘍は加齢と共にゆっくりと大きくなりますが、30代になると大きくなるのは止まり、40代から50代になると逆に小さくなって次第に目立たなくなる傾向にあります。自然に小さくなって見えなくなることも多いです。

どのようなことが原因になりますか？

成長に伴い正常な細胞が過剰に増えたこと、すなわち「退形成」が原因です。

乳腺線維腺腫は母乳を分泌する腺に生じる「管内型」か、その周りの脂肪組織に生じる「管周囲型」のいずれかのタイプに分かれます。管内型と管周囲型が混在しているタイプもあります。

乳腺線維腺腫は思春期を過ぎて発症することが多いです。そのため女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンのバランスが関係していると推測されています。

このしこりは、良性の腫瘍に分類されることが多いですが、厳密には腫瘍というほど病的なものではありません。

どのような症状があるのか教えてください。

よく動く小さなしこりができる以外、特別な症状はありません。

痛みも不快感もその他の症状も一切ありません。しこりの大きさは、前記の通り、ほぼ2～3cmです。非常にまれですが、5cm程度まで成長する場合もあります。

さらに巨大になる場合は10cmくらいになることもあるのですが、その場合は乳腺葉状腫瘍など、別の病気も同時に疑うべきでしょう。

編集部まとめ



乳腺線維腺腫についてご説明しましたが、胸のしこりがすべて悪性とは限らないことがご理解いただけたでしょうか。

胸のしこりに気がついたら、パニックを起こさずまず専門医に相談しましょう。

専門医のところへいきなり行くのは不安だという方は、まずかかりつけの先生に診てもらい、必要なら専門医へ紹介状を書いてもらうのも良い考えです。

